Öfkeli protestocular Şam’daki BAE Büyükelçiliğine saldırdı

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, Cumartesi gecesi X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, “Sınırlı bir grubun gerçekleştirdiği bu tür eylemler Suriye halkını temsil etmez ve onun asli değerlerini yansıtmaz” ifadelerini kullandı. Her türlü ihlal ve saldırıyı sert şekilde kınadı.

Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Casım Muhammed el-Bedivi de olayları sert biçimde kınadı. El-Bedivi, Şam’daki BAE büyükelçiliği ve misyon şefi konutunu hedef alan saldırıların kabul edilemez olduğunu belirterek, Suriye’deki yetkili kurumların sorumluları hesap vermeye zorlaması gerektiğini ifade etti.

Ayrıca diplomatik misyonların ve personelin korunmasının, uluslararası norm ve anlaşmalar çerçevesinde sağlanmasının önemine dikkat çekti.

BAE YÖNETİMİ TEPKİ GÖSTERDİ

BAE Dışişleri Bakanlığı da Cumartesi günü yaptığı açıklamada, büyükelçilik ve misyon şefi konutunu hedef alan saldırı girişimlerini şiddetle kınadığını duyurdu. Açıklamada, ülkenin ulusal sembollerine yönelik bu tür kabul edilemez eylemlerin reddedildiği vurgulandı.

BAE, Suriye makamlarından büyükelçilik ve çalışanlarının güvenliğini sağlama, olayın tüm boyutlarını soruşturma ve benzer olayların tekrarlanmaması için gerekli önlemleri alma çağrısında bulundu.

OLAYIN ARKA PLANI

Olay, Cuma günü öğle saatlerinde onlarca protestocunun Şam’daki BAE büyükelçiliği önünde toplanmasının ardından yaşandı. Bir Suriyeli güvenlik yetkilisine göre, protestocuların bir kısmı yakınlardaki Emevi Meydanı’nda düzenlenen daha geniş katılımlı Filistin yanlısı gösteriden ayrılarak büyükelçiliğe yöneldi ve binaya girmeye çalıştı.

Yetkili, güvenlik güçlerinin müdahale ederek protestocuların büyükelçiliğe girmesini engellediğini ve durumu kontrol altına aldığını belirtti.

Suriye’de son dönemde, İsrail parlamentosunun askeri mahkemelerde suçlu bulunan Filistinliler için idam cezasını öngören yasayı kabul etmesinin ardından protesto gösterileri düzenleniyor.