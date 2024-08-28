Yayınlanma: 28.08.2024 - 07:53

Güncelleme: 28.08.2024 - 07:53

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Bu sene rekor sayıda Afrikalı, kıtanın batısındaki İspanya toprağı Kanarya Adaları'na ulaşmak için hayatlarını riske attı. İspanya hükümeti krizle mücadele için Senegal, Moritanya ve Gambiya hükümetleri ile görüşüyor.

Ancak oğlu Yankhoba göç yolculuğunda ölen Amina’nın içini rahatlatmak için artık çok geç.

BBC’ye yaşadığı Senegal’den konuşan anne, “Oğlumun öldüğünü sosyal medyadan öğrendim" diyor.

50 yaşındaki anne, "Sürekli konuşuyorduk ve bana Fas'a gitmek istediğini söylüyordu” diyor.

Yankhoba, annesine bir tekneye binmeyi planladığından hiç bahsetmedi.

Acılı anne, son olarak Ocak ayında haber aldığı 33 yaşındaki oğlunu altı ay bulmaya çalışmıştı.

Yankhoba’nın cesedi Ağustos ayının başlarında, Atlantik Okyanusu'nun diğer yakasında, Dominik Cumhuriyeti kıyılarına 18 km mesafede balıkçılar tarafından bulundu.

Dominik polisi, sürüklenir haldeki ahşap teknede 14 çürüyen ceset olduğunu açıkladı.

Cesetlerden çıkan cep telefonları ve kişisel belgeler, Senegal, Moritanya ve Malililere ait olduklarını gösteriyordu.

Gemideki eşyalar arasında Yankhoba'nın kimlik kartı da vardı.

Dominik yetkilileri tekneden ayrıca 12 paket uyuşturucu madde içeren paket çıktığını da duyurdu.

Bu teknenin Afrika’nın batı kıyısındaki Kanarya Adaları'na ulaşmaya çalışırken kaybolduğu varsayılıyor.

Tekne, bu rotada sıklıkla kullanılan ahşap balıkçı tekneleri ile benzerdi.

BBC Tekne binlerce kilometre ötedeki Dominik açıklarında bulundu.

Yankhoba, annesinin ilk çocuğu ve tek oğluydu. Bu onun omuzlarına, Senegal toplum gelenekleri nedeniyle büyük bir sorumluluk yüklüyordu.

33 yaşındaki terzi, geride karısını ve birini henüz görmediği iki çocuğunu bıraktı.

Anne Amina, oğlunun ölümünü öğrenmeden önce Facebook'taki kayıp şahıs sayfalarında yardım aradı.

Çok sayıda takipçisi olan sosyal medya fenomenlerinden de arayışını duyurmalarını istedi.

BBC’ye o süreci anlatan anne, “Yankhoba'nın Fas'ta ya da belki Tunus'ta bir hapishanede olabileceğine inanıyordum” diyor sesi titreyerek...

Avrupa'ya ulaşmaya çalışan Batı Afrikalı göçmenler, Akdeniz rotası yerine alternatifi olarak daha fazla Kanarya Adaları rotasını seçiyor.

Atlantik Okyanusu’ndaki bu rota, hem Sahra Çölü hem de Akdeniz'i geçmeye çalışmaktan daha az tehlikeli görülüyor.

Avrupa Birliği sınır ajansı Frontex'e göre sadece geçen yıl bu rotayı tercih edenlerin sayısı yüzde 161 arttı.

Kanarya Adaları kendi toprağı olan İspanya, en fazla göçmen alan Avrupa ülkelerinden biri.

Batı Afrikalıların alternatif göç yollarına yönelmeye başlamasına karşın halen çoğu göçmen, Avrupa'ya Akdeniz üzerinden ulaşmaya çalışmayı tercih ediyor.

BM’ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü, son on yılda 28 binden fazla göçmenin Akdeniz’de boğularak öldüğünü değerlendiriyor.

Siyasi vaatlere karşın süren göç

Getty Images 30 Eylül 2023'te İspanya'ya ulaşmak isterken denizden kurtarılan Afrikalı göçmenler

Göç uzmanı Aly Tandian, Batı Afrikalıların, güvenlik, kurumsal yapı, hijyen ve ekonomi gibi sorunlarla karşı karşıya oldukları için evlerini terk etme yoluna gittiklerini söylüyor.

Özellikle Senegal'i terk edenlerin sayısı, gençlere istihdam sözü veren bir yönetime ve nispeten barışçıl bir ülke olmasına rağmen artıyor.

Yeni hükümet Mart ayındaki seçimden bu yana, petrol, ekmek ve pirinç gibi bazı temel ihtiyaçların fiyatını düşürmeyi başardı.

Ancak bu yeterli değil.

Göçmenler için çalışan sivil toplum örgütü Horizon Without Borders'ın direktörü Boubacar Sèye, “Yeni yönetimin yarattığı umudun göç akışını durduracağını düşündük, ancak ne yazık ki durum böyle olmadı” diyor.

Seye, “Umutsuzluk ve şüphe, topluma öyle bir nüfuz etti ki, insanlar artık hayallerinin burada gerçekleşebileceğine inanmıyor” diyor.

Sèye, Senegal yetkililerine, Dominik Cumhuriyeti açıklarında bulunan tekneye ne olduğunun belirlenmesi konusunda bir soruşturma yapılması için talepte bulunan bir mektup da yazdı.

Temmuz ayında Moritanya kıyılarında bir teknede 89 ceset bulunmasının ardından, Senegal Başbakanı Ousmane Sonko, gençlere tehlikeli Atlantik rotasını kullanmamaları yönünde çağrıda bulundu.

Sonko, “Dünyanın geleceği Afrika'da ve siz gençler bunun farkında olmalısınız" mesajını verdi.

Yine de, Avrupa ve ABD'ye ulaşmak için hayatlarını riske atan çok sayıda genç Afrikalı geleceklerini evlerinin dışındaki ülkelerde arıyor.