Sosyal medyanın gündeminde: Bahçeli Erdoğan’ın elini mi öpecekti?

Yayınlanma: 26.08.2024 - 19:28

Güncelleme: 26.08.2024 - 19:29

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yılı kutlama etkinliğine katıldı.

Erdoğan, etkinlikler için Ahlat'a gelen MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü. Etkinlikler kapsamında Erdoğan'ın konuşmalarının ardından sahneye MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli çağrıldı.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından, Bahçeli'ye üzerinde ay yıldız bulunan bir tablo hediye edildi. Bu sırada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğru eğildi. Söz konusu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.