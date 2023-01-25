Öğretmen, öğrencisine şantaj yaparak cinsel istismar suçundan tutuklandı

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 13:51

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 13:51

ABD'nin Missouri eyaletindeki Nixa Lisesi'nde bir öğretmen, iki kez seks, üç kez öğrenciyle cinsel temas ve üç kez de cinsel istismar ile suçlanıyor.

26 yaşındaki Lena Stewart'a yönetilen suçlamalar Ekim 2022'ye kadar uzanıyor.

Müfettişlere göre, öğrenci, Stewart'ın sınıfta kendisine karşı hoşgörülü olduğunu söyleyerek, yüksek puan almak için "çok fazla iş yapmak zorunda olmadığını ve cinsel taleplerine uymazsa notlarının düşeceğinden endişelendiğini" iddia etti.

Polisin yaptığı açıklamada, öğrencinin kimliği CV olarak belirtilerek, "CV, iki ayrı olayda Lena'nın onlarla arkadaşlarının evinde buluştuğunu ve ikisinin cinsel ilişkiye girdiğini söyledi. Her iki olayda da Lena kendi aracıyla gelmiş ve CV de onunla birlikte araca binmiştir. İlk temas sırasında CV ikisinin öpüştüğünü ve soyunduğunu söyledi. CV rahatsız olduklarını ve Lena'ya eve gitmeleri gerektiğini söylediğini belirtti. İkinci buluşma sırasında CV öpüştüklerini, soyunduklarını ve cinsel ilişkiye girdiklerini söyledi" denildi.

Eğitim otoritesi sözcüsü Zac Rantz, "Her türlü uygunsuz davranış iddiasını son derece ciddiye alıyoruz, Lena Stewart'ı idari izne çıkardık ve yönetim kurulu prosedürü izlemeye devam edecek. Okul, soruşturmalarını yürütürken ilgili makamlarla birlikte çalışacak ve ihtiyaç duydukları her konuda tam bir işbirliği içinde olacaktır" dedi.