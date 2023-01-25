ABD'li yetkili, Ukrayna'ya Abrams tankı göndereceklerini söyledi

ABD'li bir yetkili, ABD Başkanı Joe Biden’ın en erken yarın olmak üzere bu hafta içinde Ukrayna'ya M1 Abrams tankları vereceklerini duyuracağını açıkladı.

AA
Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 07:59
ABD'li yetkili, Ukrayna'ya Abrams tankı göndereceklerini söyledi
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Anadolu Ajansı'na konuşan ABD'li yetkili, "Başkan Biden, en erken yarın olmak üzere, bu hafta içinde Ukrayna’ya M1 Abrams tankı sağlayacağını duyuracak" dedi.

Yetkili, açıklanacak pakette "bir tabur Abrams" olabileceğini bunun da 30 ila 50 tanka tekabül ettiğini söyledi.

ABD’nin tank taburları 44 tanktan oluşuyor.

Washington yönetiminin bu adımı, Almanya’nın ABD’den önce Ukrayna’ya tank tedarik etmekte isteksiz olması ve Alman yapımı tankların Ukrayna ordusuna başka devletlerce verilmesini henüz onaylamaması üzerine geldi.

Gün içinde basına konuşan ABD’li yetkililer, Washington’un Almanya ile diplomatik bir anlaşma kapsamında Ukrayna’ya tank tedarik etmeye meyilli olduğu belirtmişti.

Buna göre, Almanya’nın kendi envanterinden Leopard tanklarını Ukrayna’ya vermesi ve Polonya ile diğer devletlerin de ellerindeki Alman yapımı tankları Ukrayna'nın kullanımına sunmalarını onaylaması karşılığında ABD de Ukrayna’ya M1 Abrams tankları sağlayacak.


ABD Ukrayna Abrams

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