OHAL ilan edilmişti: Ekvador'da stüdyoya silahlı baskın!

Yayınlanma: 10.01.2024 - 01:56

Güncelleme: 10.01.2024 - 01:57

Güvenlik kriziyle boğuşan Ekvador’da ülkenin en büyük uyuşturucu çetesi liderlerinden Adolfo Macías Villamar'in firar etmesinin ardından başlayan gerginlik devam ediyor.

TELEVİZYON KANALINA BASKIN

Tansiyon yükselmeye devam ederken TC Television isimli kanala bir grup silahlı ve yüzü maskeli kişi tarafından baskın düzenlendi.

Kamuya ait olan kanalda canlı yayınlanan görüntülerde silahlı kişilerin televizyon kanalında çalışanları yere yatırdığı ve darp ettiği görüldü.

SPİKERİN CEBİNE PATLAYICI MADDE KONULDU

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yüzlerini maskeyle kapatan kişilerin, stüdyoda bulunanları rehin aldığı, spikerin cebine patlayıcı madde koyduğu görüldü.

Görüntülerde ayrıca, gruptan bazılarının, kameraya ellerindeki el bombası dahil çeşitli patlayıcıları göstermesi yer aldı.

YAKALANDILAR

Ekvador Polis Teşkilatı Müdürü Cesar Zapata, televizyon stüdyosuna baskın düzenleyen silahlı kişilerin tamamının gözaltına alındığını bildirdi.

Kaç kişinin gözaltına alındığına dair bilgi vermeyen Zapata, "Bu, terör eylemi olarak değerlendirilmesi gereken bir harekettir" diye konuştu.