OHAL ilan edilmişti: Ekvador'da stüdyoya silahlı baskın!
Latin Amerika ülkesi Ekvador'da 60 günlük OHAL ilan edilmesinden sonra çete üyeleri televizyon yayınını bastı.
Güvenlik kriziyle boğuşan Ekvador’da ülkenin en büyük
uyuşturucu çetesi liderlerinden Adolfo Macías Villamar'in firar etmesinin
ardından başlayan gerginlik devam ediyor.
TELEVİZYON KANALINA BASKIN
Tansiyon yükselmeye devam ederken TC Television isimli
kanala bir grup silahlı ve yüzü maskeli kişi tarafından baskın düzenlendi.
Kamuya ait olan kanalda canlı yayınlanan görüntülerde
silahlı kişilerin televizyon kanalında çalışanları yere yatırdığı ve darp
ettiği görüldü.
SPİKERİN CEBİNE PATLAYICI MADDE KONULDU
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yüzlerini maskeyle
kapatan kişilerin, stüdyoda bulunanları rehin aldığı, spikerin cebine patlayıcı
madde koyduğu görüldü.
Görüntülerde ayrıca, gruptan bazılarının, kameraya
ellerindeki el bombası dahil çeşitli patlayıcıları göstermesi yer aldı.
YAKALANDILAR
Ekvador Polis Teşkilatı Müdürü Cesar Zapata, televizyon
stüdyosuna baskın düzenleyen silahlı kişilerin tamamının gözaltına alındığını
bildirdi.
Kaç kişinin gözaltına alındığına dair bilgi vermeyen Zapata, "Bu, terör eylemi olarak değerlendirilmesi gereken bir harekettir" diye konuştu.
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