Okyanuslarda alarm: Haziran sıcaklık rekoru kırıldı

Dünya okyanusları, yılın bu dönemi için kayıtlara geçen en yüksek sıcaklık seviyelerine ulaştı. Avrupa Birliği’nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi verilerine göre, 21 Haziran’da küresel deniz yüzeyi sıcaklığı 20,86 dereceye çıkarak haziran ayı rekorunu kırdı.

Copernicus verilerine göre, 21 Haziran’da ölçülen ortalama küresel deniz yüzeyi sıcaklığı 20,86 dereceye ulaştı. Böylece 2024’te kaydedilen haziran rekoru geride bırakıldı.

Copernicus Marine Service verileri de benzer bir tablo ortaya koydu. Kurumun ölçümlerine göre, aynı tarihte deniz yüzeyi sıcaklıkları 21 dereceye yaklaştı ve önceki haziran rekorunun üzerine çıktı.

Bilim insanlarına göre okyanuslardaki olağan dışı ısınmada El Niño etkisi öne çıkıyor. Ekvatoral Pasifik’te deniz sularının normalden daha sıcak olmasıyla karakterize edilen El Niño’nun henüz başlangıç aşamasında olduğu, ancak önümüzdeki dönemde güçlenebileceği belirtiliyor.

Uzmanlar, El Niño etkisinin yanı sıra insan kaynaklı iklim krizinin de okyanus sıcaklıklarını artırdığına dikkat çekiyor. Okyanuslar, fosil yakıt kullanımından kaynaklanan fazla ısının yaklaşık yüzde 90’ını emerek uzun yıllardır gezegenin başlıca “ısı yutağı” işlevi görüyor.

“ISINMANIN HIZI ENDİŞE VERİCİ”

British Antarctic Survey’den okyanus bilimci Michael Meredith, deniz yüzeyi sıcaklıklarındaki artışın beklenmedik olmadığını ancak ısınma hızının kaygı verici olduğunu belirtti.

Copernicus İklim Değişikliği Servisi Direktörü Carlo Buontempo da mevcut koşulların iklim sistemi açısından yeni ve belirsiz bir döneme işaret edebileceğini söyledi.

Buontempo, okyanus sıcaklıklarının bu seviyelerde seyretmesi ve El Niño’nun güçlenmesi halinde önümüzdeki aylarda yeni sıcaklık rekorlarının kırılabileceği uyarısında bulundu.

Okyanuslardaki ısınma, küresel hava sistemleri üzerinde doğrudan etkili oluyor. Daha sıcak denizler atmosferi de ısıtarak sıcak hava dalgalarını güçlendiriyor.

Aynı zamanda fırtınalara daha fazla enerji sağlayan sıcak okyanuslar, tropikal sistemlerin daha yıkıcı hale gelmesine yol açabiliyor. Artan buharlaşma ise aşırı yağış, sel ve taşkın riskini artırıyor.

Bilim insanları, deniz ekosistemlerinin de bu süreçten ciddi biçimde etkilenebileceğini belirtiyor. Uzun süreli deniz sıcaklıkları, mercanlar, balık popülasyonları ve deniz canlılarının üreme döngüleri üzerinde baskı yaratıyor.