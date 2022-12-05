Olaf Scholz, Rusya'yı hedef aldı: Emperyalizm, Avrupa'ya geri döndü

05 Aralık 2022 Pazartesi, 12:04

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Foreign Affairs dergisine "Çok kutuplu bir dönemde yeni bir soğuk savaştan nasıl kaçınılır?" adlı bir yazı kaleme aldı.

Olaf Scholz, uluslararası toplumu "Soğuk Savaş tarzı bloklara bölünmüş bir dünya düzeni" oluşturmaya karşı uyardı.

Scholz, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın bir dönemi sona erdirdiğini belirterek, Ekonomik olarak güçlü ve siyasi olarak iddialı bir Çin de dahil olmak üzere yeni güçler ortaya çıktı. Bu yeni çok kutuplu dünyada, farklı ülkeler ve yönetim modelleri güç ve nüfuz için rekabet ediyor" ifadelerini kullandı.

Scholz, Almanya ve Avrupa'nın, "dünyanın bir kez daha rakip bloklara ayrılmaya mahkum olduğu şeklindeki kaderci görüşe boyun eğmeden kurallara dayalı uluslararası düzenin savunulmasına yardımcı olabileceğini" söyledi.

"PUTİN, BARIŞ MİMARİSİNİ PARAMPARÇA ETTİ"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Batı'ya yönelik politikalarını eleştiren Scholz, "Putin'in Rusya'sı adım adım kendisini Avrupa'dan ve iş birliğine dayalı, barışçıl bir düzenden uzaklaştıran bir yol seçti" diye konuştu.

Scholz, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline değinerek, "Emperyalizm, Avrupa'ya geri döndü. Rusya yirminci yüzyılın en korkunç askeri yöntemlerinden bazılarını kullanıyor ve Ukrayna'da tarifsiz acılara neden oluyor. Putin, Ukrayna'ya saldırı emrini verdiğinde, inşa edilmesi onlarca yıl süren Avrupa ve uluslararası barış mimarisini paramparça etti. Emperyal bir güç olarak hareket eden Rusya, şimdi sınırları zorla yeniden çizmeye ve dünyayı bir kez daha bloklara ve nüfuz alanlarına bölmeye çalışıyor" dedi.

"DERSİMİZİ ALDIK"

Uluslararası topluma çağrıda bulunan Scholz, "Dünya, Putin'in istediğini yapmasına izin vermemeli; Rusya'nın rövanşist emperyalizmi durdurulmalıdır. Şu anda Almanya'ya düşen en önemli rol, ordumuza yatırım yaparak, Avrupa savunma sanayisini güçlendirerek, NATO'nun doğu kanadındaki askeri varlığımızı güçlendirerek ve Ukrayna'nın silahlı kuvvetlerini eğitip donatarak Avrupa'da güvenliğin ana sağlayıcılarından biri olarak öne çıkmaktır" ifadelerini kullandı.

Scholz, Almanya'nın artık Rus enerji kaynaklarına bağımlı olmadığını kaydederek, "Almanya artık Rus kömürü ithalatını tamamen durdurdu ve AB'nin Rus petrolü ithalatı da yakında sona erecek. Dersimizi aldık: Avrupa'nın güvenliği enerji tedarikçilerini ve güzergahlarını çeşitlendirmekten ve enerji bağımsızlığına yatırım yapmaktan geçiyor. Eylül ayında Kuzey Akım boru hatlarına yapılan sabotaj bu mesajı yerine ulaştırdı" dedi.