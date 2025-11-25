Ölü annesinin kılığına girdi, yıllarca emekli maaşını yedi

İtalya’da bir adamın, üç yıl önce ölen annesinin cesedini evde saklayarak onun emekli maaşını almaya devam ettiği ortaya çıktı. Yerel basının “Mrs. Doubtfire skandalı” olarak adlandırdığı olay, Mantua yakınlarındaki Borgo Virgilio’da yaşandı.

56 yaşındaki işsiz adam, annesi Graziella Dall’Oglio’nun ölümünü yetkililere bildirmedi ve cesedini bir uyku tulumuna koyarak evin çamaşır odasında sakladı. Yetkililer eve girdiğinde kadının bedeninin tamamen mumyalaşmış halde olduğu belirtildi.

Corriere della Sera’nın haberine göre adam, annesinin ölümünden sonra detaylı bir kılık değiştirme yöntemiyle onun yerine geçmeye başladı.

Makyajdan kıyafetlere kadar her ayrıntıyı taklit ederek annesinin kimliğini kullanmayı sürdüren adam, hatta ölümünden sonra bile onun kimlik kartını yenilemeyi başardı.

Bu sayede annesinin emekli maaşını ve aileye ait üç evden gelen geliri toplamaya devam eden adamın yılda yaklaşık 61 bin dolar gelir elde ettiği bildirildi.

ŞÜPHEYİ SES TONU VE BOYUN YAPISI UYANDIRDI

Dolandırıcılığı ortaya çıkaran ise bir devlet dairesinde görevli çalışan oldu. Görevli, kimlik işlemleri sırasında kişide “kadına göre fazla kalın bir boyun”, “erkeksi yüz hatları” ve “düşük bir ses tonu” fark edince durumu yetkililere bildirdi.

Yetkililer fotoğrafları karşılaştırınca adamın uzun süredir annesi gibi davrandığını ortaya çıkardı. Oğul, polislerin eve girmesine izin verdi. Yapılan aramada Dall’Oglio’nun mumyalaşmış bedeni bulundu.

Yetkililer, ölümde herhangi bir şüpheli durum olmadığını, kadının muhtemelen doğal nedenlerle hayatını kaybettiğini söyledi.

Borgo Virgilio Belediye Başkanı Francesco Aporti, “Muhtemelen doğal nedenlerle öldü ama otopsi bunu netleştirecek. Çok tuhaf, aynı zamanda çok üzücü bir hikâye” dedi.

Adam hakkında ceset gizleme ve sosyal yardım dolandırıcılığı suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.