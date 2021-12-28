Omicron: Fransa'da Covid önlemleri sıkılaştırıldı

28 Aralık 2021 Salı, 09:38

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Fransa, Omicron varyantı nedeniyle salgın karşısında alınan önlemleri sıkılaştırma kararı aldı.

Ülkede 3 Ocak itibarıyla mümkün olan işlerde uzaktan çalışma zorunlu olacak. Ayrıca kapalı alan etkinlikleri 2 bin kişiyle sınırlandırılacak.

Cumartesi günü ülke genelindeki koronavirüs vaka sayısı 100 bini geçti. Bu pandeminin başlangıcından bu yana ülkede kaydedilen en yüksek vaka sayısı oldu.

Başbakan Jean Castex, yeni önlemleri anlattığı basın toplantısında pandeminin "sonu olmayan bir film gibi hissettirdiğini" söyledi.

Sağlık Bakanı Olivier Véran ise vaka sayılarının her iki günde bir ikiye katlandığını belirterek, yeni vakaların "mega bir dalga" yaratacağı konusunda uyarılarda bulundu.

Yeni kısıtlamalar kapsamında dış mekanlardaki buluşmalar da 5 bin kişiyle sınırlandırılacak.

Ayrıca toplu taşıma araçlarıyla yapılan uzun mesafe yolculuklarda yeme içmeye de kısıtlamalar getirildi.

Gece kulüpleri ikinci bir karara dek kapalı tutulacak, kafe ve barlarda ise yalnızca masalara servis sunuculacak.

Şehir merkezlerinde maske takmak zorunlu hale getirilirken, mümkün olan herkes haftada en az 3 gün evden çalışacak.

Hükümetin yeni kararına göre, ikinci doz aşısının üzerinden 3 ay geçen herkes, hatırlatıcı doz aşıyı olabilecek.

Ayrıca Covid sertifikası olarak bilinen ve kamusal alanlara girişte negatif test sonucuyla birlikte tam aşılı olmayı da kanıtlama zorunluluğu, 15 Ocak'ta parlamento gündemine gelecek. Yasa tasarısı kabul edilirse bu tarihten itibaren Covid sertifikası da zorunlu olacak.

Ancak Başbakan Castex tam kapanma ya da yeni yıl akşamı uygulanacak bir sokağa çıkma yasağından söz etmedi.

Okullar ise planlandığı gibi 3 Ocak'ta yeniden açılacak.

Ülke günlük ortalama 70 binden fazla koronavirüs vakası bildiriyor.

Pazartesi günkü verilere göre bin 600'den fazla yeni insan Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Bu sayıyla beraber hastanede virüs nedeniyle tedavi gören insan sayısı 17 binin üzerine çıktı.

Öte yandan Almanya ve Yunanistan'da da ek kısıtlamalar duyuruldu.

Almanya'da birçok eyalette spor salonları, yüzme havuzları, gece kulüpleri ve sinemalar yeniden kapatılacak. İnsanların bir araya gelmesi ise aşı olmaları şartıyla en fazla 10 kişiyle sınırlandırılacak.

Yunanistan'da da 3 Ocak'tan itibaren bar ve restoranlara saat 12'ye kadar mekanı kapatma zorunluluğu getirilecek. Masalar ise altı müşteriyle sınırlı olacak.

Reuters'ın aktardığına göre ülkede mekanların ayakta müşteri kabul etmesine izin verilmeyecek. Bu kurala uyulmaması durumunda ise mekanların müzikleri kapatılacak.

İngiltere'de ise yeni yıldan önce ilave bir ek kısıtlama getirilmeyeceği açıklandı.