Omicron varyantındaki sırt ağrısı dikkat çekti: Hastalar şiddetli ağrıdan şikayetçi

09 Mart 2022 Çarşamba, 14:15

Koronavirüs salgını yeni çıkan varyantlarla devam ederken semptomlar da değişiyor. Sırt ağrısı, Omicron dalgasından önce yaygın bir Covid-19 semptomu değildi. Ancak şimdi, sırt ağrısı şikâyetleri Covid-19'un habercisi haline geldi.

Birleşik Krallık’ta pandemi boyunca her gün yüz binlerce insanın nasıl hissettiğini kaydetmek için kullanılan akıllı telefon uygulaması Zoe Covid Semptom Çalışması’na göre varyantın ilk 20 semptomu arasında sırt ağrısı yer alıyor. Çalışmanın baş araştırmacısı Tim Spector, Omicron’lu kişilerin yaklaşık yüzde 20’sinin sırt ağrısı bildirdiğini söylüyor. Ayrıca Spector da şubat ayında Covid-19 hastalığı sırasında sırt ağrısı yaşayanlardan.

Business Insider, sırt ağrılarını Omicron’a bağlayan iki kişiyle görüşerek hastalığın seyri ve semptoların nasıl ortaya çıktığıyla ilgili bilgi aldı.

“NEFES ALAMIYORDUM ÇÜNKÜ ÇOK ACIM VARDI”

Cleveland, Ohio’da 29 yaşındaki Alaina Bartel, ocak ayında Covid-19 teşhisiyle yaklaşık aynı zamanda yaşadığı dayanılmaz sırt ağrısını anlattı:

“İki yıl önce böbrek taşım vardı ve buna gerçekten çok benziyordu. Gerçekten nefes alamıyordum çünkü çok acım vardı.”

Bartel, acil servise gitmeyi düşündüğünü söyledi, ancak yoğun ağrı yaklaşık 15 dakika sonra düzeldi. Birkaç gün daha ağrı çekmeye devam ettiğini söyledi.

“ÂDET DÖNEMİNDEKİ AĞRININ DAHA YOĞUNUYDU”

Böbrek taşı sorunu yaşadığında çektiği acıya benzettiği sırt ağrısını yaşayan sadece Bartel de değil. Kaliforniya, Oakland’da 33 yaşındaki öğretmen Katie Ferrari de aralık ayında Covid-19 olmadan önce sırt ağrısı yaşadığını belirtiyor.

Ferrari, bu hissi âdet döneminde yaşadığı kramplara benzetti:

“Ama biraz daha yoğun.”

“AĞRININ ŞİDDETİNDEN HAREKET EDEMEDİM”

Noeleen Lynch ise sürekli ağrıları olduğu için şubat ayının başlarında yeniden sırt ağrısı ortaya çıktığında, bunun üzerinde fazla düşünmediğini anlatıyor. Biraz ağrı kesici alıp hayatına devam etmeye çalışsa da Lynch, sürekli bir kas spazmı gibi yaşadığı ağrının şiddetinin arttığını belirtiyor. İki gün sonra da Covid testinin pozitif olduğunu söylüyor.

Lynch, yorgunluk ve beyin sisi de dahil olmak üzere başka semptomlardan da etkilendiğini anlatıyor:

“Korkunçtu. Hareketliliğimi gerçekten sınırladı.”

Yatağa girip çıkmakta ya da merdivenlerden inmekte zorlandığını söyleyen Lynch, 2 ve 4 yaşlarındaki küçük çocuklarını da kaldıramadığını ağrının şiddetinden hareket edemediğini anlatıyor.

DAHA FAZLA ENFEKSİYONA NEDEN OLUYOR

Doktorlar, Omicron’da sırt ağrısının neden daha yaygın olduğundan veya ne kadar sürdüğü ile ilgili henüz bir bilgiye sahip değiller. Ancak Omicron’un diğer varyantlardan daha fazla enfeksiyona neden olduğu, bu nedenle daha geniş bir semptom yelpazesi üretmesinin muhtemel olduğu düşünülüyor.

Ancak Omicron, vücuda benzersiz şekillerde de saldırabilir.

Yale Ortopedi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Doçent Dr. Peter Whang, Covid-19 hastaları arasındaki sırt ağrısının sıkıştırılmış bir sinirden çok bir kas ağrısına benzediğini söyledi. Whang, ayrıca diğer viral semptomlarla birlikte genellikle birdenbire ortaya çıktığını söyledi.

MEVCUT SORUNU TETİKLİYOR OLABİLİR

Whang, sırt ağrısı olan bazı Covid-19 hastalarının, bilgisayar başında çok uzun süre oturmaktan kaynaklanan genel sırt ağrısı gibi mevcut bir sorunun tetiklenmesini yaşıyor olabileceklerini belirtiyor. Viral enfeksiyonlar, altta yatan sağlık sorunlarını şiddetlendirebilir ve yeni semptomlar oluşturan iltihaplanmalar üretir:

“Sekiz saat boyunca koltuğunuzda yazıyorsanız, sırt ağrınız olur. Sanırım hepimiz, aktivite seviyemizin pandemi öncesi ile aynı olmayabileceği konusunda hemfikiriz. Omicron da pandemide daha sonra ortaya çıktı.”

Insider’a konuşan Bartel, Lynch ve Ferrari hastalıkları başladığından beri semptomun tamamen düzeldiğini söylüyor.