Omicron'un alt varyantının belirtileri ortaya çıktı

09 Şubat 2022 Çarşamba, 15:15

İlk olarak Aralık 2021'de tespit edilen ve dünyaya hızlı bir şekilde yayılan Omicron alt varyantı BA.2'ye ilişkin detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) daha önceki hücresel sivri protein yapısı nedeniyle önceki mutasyonlardan farklı olduğunu doğruladığı BA.2'ye dair İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri'nden (NHS) açıklamasına göre alt varyant özellikle vertigo veya baş dönmesiyle kendini gösteriyor.

NHS, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Söz konusu belirtiler gün içerisinde görülüp ortadan kalkabilir. Bu belirtiler devam ediyor veya çok yoğunsa, daha fazla araştırma yapılabilmesi için sağlık uzmanınıza haber vermelisiniz."

Sputnik'te yer alan habere göre, virüsün bulaşması durumunda erken ortaya çıkan bir diğer yaygın semptomun ise yorgunluk olduğu belirtildi.

Kasım 2021'de Omicron'u ilk kez bildiren Güney Afrikalı doktor Angelique Coetzee, kas ağrılarının yanı sıra yorgunluğun varyantın erken belirtileri arasında olabileceğini söyledi.

Omicron alt varyantının diğer yaygın semptomları, Omicron ile neredeyse aynı olarak tanımlanıyor.

İngiltere merkezli ZOE Covid araştırmasına göre Omicron'un belirtileri şu şekilde sıralanıyor:

Kuru, kaşıntılı boğaz

Burun akıntısı

Hapşırma

Hafif kas ağrıları

Yorgunluk

Daha seyrek görülen belirtiler arasında ise bayılma, burun tıkanıklığı, deri döküntüleri, mide bulantısı ya da kusma gibi semptomlar sayılıyor.

BA.2 hala araştırma aşamasında olması nedeniyle kesin belirtileri bilinmemekle beraber, ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) Omicron varyantı hakkında bir uyarı yayınlayarak cilt, dudaklar veya tırnak etlerinde soluk, gri veya mavi renk görülmesi gibi belirtilere dikkat edilmesi gerektiğini açıklamıştı. Söz konusu belirtilerin kandaki oksijen seviyesinin düşmesi anlamına gelebileceği, bunun da acil tıbbi müdahale gerektirebileceği belirtilmişti.