Omicron’un mutasyon hızı: Hayvandan mı bulaştı?

05 Aralık 2021 Pazar, 09:37

Geçen haftalarda Afrika’nın güneyinde tespit edildikten sonra hızla yayılan koronavirüsünün Omicron varyantı ile ilgili yeni açıklamalar ve bilgiler gelmeye devam ediyor. Yeni mutasyonu ilk tespit eden bilim insanlarından Botsvana’da görevli Sikhulile Moyo açıklamalarda bulundu.

Harvard HIV Araştırma Laboratuvarı’nın direktörü olarak görev alan Moyo, virüslerin tek adımda bu kadar hızlı mutasyona uğrayamayacağını aktardı. Moyo, koronavirüsünün genetik dizilimini incelemek için teknolojinin eksikliğinden yakınırken, "Bu kadar kısa bir süre içinde nasıl bu kadar fazla mutasyon yaşandığını anlamaya çalışıyoruz. Alfa ya da Beta varyantlarına baktığımızda mutasyonun kademeli olarak ortaya çıktığını görürsünüz" dedi.

İKİ TEORİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Konuyla ilgili kapsamlı bir haber yapan ABD merkezli Bloomberg ise iki teorinin ortaya çıktığını aktardı. Medya kuruluşu, "Teorilerden biri bağışıklığı düşük birinde koronavirüsü normalden çok daha uzun süre kaldı ve vücutta gelişti" yorumunu yaptı.

Gündemde olan bir diğer teori ise koronavirüsü hastası olan bir kişinin, bir hayvana Covid-19 bulaştırdıktan sonra hayvanın bedeninde virüsün mutasyona uğramış olabileceğini üzerine kurulu. Hayvan vücudunda mutasyona uğrayan koronavirüsü yeniden hızlı bir şekilde insana bulaşmış ve varyantın oluşmasına sebebiyet vermiş olabilir.

LiveScience isimli bilim haberleri yapan internet sitesi de bu iddiayla ilgili bir makale yayınladı. Makalede, omicron varyantının insanlardan fare türünde bir canlıya bulaştığı ve bu canlının bedeninde de mutasyona uğramış olabileceği aktarıldı.

Fakat Moyo her iki teori için de bilim insanlarının elinde yeterli veri olmadığını açıkladı. Moyo, "Veriler geldikçe bilim insanlarının en eski vakalara bakarak örnek çıkarmasını umut ediyoruz. Örneğin bazı bölgelerde Omicron varyantının Ekim ayında bazı bölgelerde olduğu bulundu" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Sözcü