Prof. Mehmet Ceyhan: Omicron varyantı yayılımına paralel çocuk vaka artışına dikkat

03 Aralık 2021 Cuma, 00:12

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Omicron varyantının yayılımına karşı çocuk vaka artışlarına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İlk kez Güney Afrika’da tespit edilen ‘B.1.1.529‘ varyantına Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Omicron adını vermişti. Yeni varyant çok sayıda mutasyona sahip olması nedeniyle aşının etkisini azaltabileceği ve daha bulaşıcı olabileceği endişelerini beraberinde getirmişti. DSÖ ayrıca, Omicron karşısında paniklememesini ancak hazırlık yapması gerektiğini söylemişti.

"OMİCRON VARYANTI YAYILIMINA PARALEL ÇOCUK VAKA ARTIŞINA DİKKAT"

Omicron varyantının yayılımına paralel olarak çocuklardaki vaka artışına karşı dikkat edilmesi uyarısında bulunan Ceyhan, şunları belirtti:

“Omicron varyantının ortaya çıkmasıyla birlikte Güney Afrika’da günlük vaka sayıları bir haftada 300’den 11 binin üstüne çıktı. Şu ana kadar gözlenen vakalar ağır seyretmiyor. Ancak en belirgin özellik hastaneye başvuran hastalarda en büyük artış çocuklarda gözleniyor.

0-9 yaş grubu en çok belirtili hastalığın görüldüğü yaş grubu. Bu yaş grubunun içerisinde de 0-5 yaş grubundaki artış ön plana çıkıyor. Bu çok ilginç bir durum. Çünkü önceki artışlarda 5 yaşın altındaki çocuklarda belirtili hastalık sayısı diğer yaş gruplarına göre daha düşüktü.”

"KREŞLERDE TARAMA YAPMADAN TANI KOYMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Burada üç noktanın önemli olduğunu söyleyen Ceyhan, bunları şöyle sıraladı:

Bu yaş grubu henüz aşı şansına sahip olmadığı için, önlemlerin sıkılaştırılması ve hastalığın küçük çocuklara bulaşmasını engellemek gerekir.

Bu yaş grubundaki çocuklar soğuk algınlığı ve gribin de en sık görüldüğü, yılda ortalama 10-12 kez ateşli hastalık geçiren gruptur. Test yapmadan, kreşlerde tarama yapmadan tanı koymak mümkün değildir. Bunun için hızlı tanı testleri ile taramalar gerekir.

Aşılanmamış yetişkinlerin (akraba, komşu, okul ve servis personeli…) küçük çocuklarla temasları engellenmelidir.