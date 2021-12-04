Omicron'un tespit edildiği ikinci ülke Botsvana açıkladı: İlk vakalar nereden geldi?
Omicron'un tespit edildiği ikinci ülke olan Botsvana, ülkede varyanta ilişkin testleri pozitif çıkan kişilerden bazılarının Avrupa'dan gelen diplomatlar olduğunu açıkladı.
Nerede ortaya çıktığı bilinmeyen ancak ilk olarak Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, daha sonra da Botsvana'da tespit edilen Omicron varyantı birçok ülkeyi Güney Afrika'dan seyahatlere kısıtlama getirmeye ve başka önlemler almaya sevk etti.
Omicron varyantına ilişkin CNN'e konuşan Botsvana Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi, ülkedeki ilk vakaların tespit edildiği kişiler arasında Avrupa'dan gelen diplomatların bulunduğunu açıkladı.
"SORUMSUZCA DİYEBİLİRİM"
Masisi, seyahat kısıtlamalarını 'gereksiz' olarak nitelendirirken, "Daha iyi bir ifade olmadığı için sorumsuzca diyebilirim" ifadelerini kullandı.
Botsvana'daki ilk vakalara dair "Söz konusu diplomatlar bazı ülkelerden geldiler ve Botsvana'ya ulaşmak için bir dizi ülkeden geçtiler" diyen Masisi, diplomatların uyruklarını belirtmedi ancak 'bazılarının Avrupa'dan geldiğini' ve 'bazılarının başka yerlerde bulunmuş olduğunu' söyledi.
Omicron'un tespit edildiği diplomatların Avrupa'dan Botswana'ya gelip gelmediği sorulduğunda Masisi, "Gerçekten öyle oldu" yanıtını verdi.
Botsvana geçen hafta yapılan bir açıklamada, ülkede diplomatik bir görev kapsamında bulunan yabancı diplomatlardan dördünde koronavirüsün bazı mutasyonlarının incelendiğini bildirmişti. Ülkeye 7 Kasım'da giden ve 11 Kasım'da Botsvana'dan ayrılan söz konusu diplomatlarda koronavirüsün Omicron varyantı tespit edilmişti.
Ülkede şimdiye dek 20 Omicron vakası belirlendi.
"VİRÜS JEOPOLİTİKLEŞTİRİLMEMELİ"
Botsvana Devlet Başkanlığı sözcüsü Batlhalefi Leagajang, diplomatların uyruklarını açıklamayacaklarını ifade ederek, buna gerekçe olarak da, 'virüsün jeopolitikleştirilmemesi gerektiğini' göstermişti.
Daha önce de Güney Afrika Cumhuriyeti, yeni varyantı erken tespit ettikleri için cezalandırıldıklarından şikayet ederek seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasını istemişti.
-Sputnik
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