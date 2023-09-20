Onay çıktı: Türkiye'ye 400 milyon Euro'luk yardım
Avrupa Parlamentosunun (AP) Bütçe Komitesi, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla 400 milyon Euro'luk afet yardımında bulunmasına onay verdi.
AB Komisyonunun Türkiye, İtalya ve Romanya'ya toplam 454,8 milyon Euro'luk afet yardımı yapması ilgili komiteden 1'e karşı 26 oyla geçti.
AP Genel Kurulunun 2-5 Ekim'de Strazburg'daki toplantısında yapılacak oylamada da yardımlara onay çıkması bekleniyor. Komisyonun yardımı, önceki gün de AB ülkelerinin oluşturduğu AB Konseyinden onay almıştı.
Yardımın 400 milyon Euro'su şubattaki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'ye gidecek. Yardımın 33,9 milyon Euro'su 2022'de kuraklığın vurduğu Romanya, 20,9 milyon avrosu ise Eylül 2022'de sellerin tahribata yol açtığı İtalya'ya gönderilecek.
Yardımlar, AB bütçesinin dayanışma ve acil yardım için ayrılan bölümünden karşılanacak.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bazı şeyleri değiştirmemiz gerekecek'
- Bakan Koca'dan 'Eris varyantı' açıklaması
- 'Türkiye'ye gitmek bir tecrübe'
- Dava açılmasını CHP'de kim engelledi?
- Alkol yasağı genişletildi! Buralarda içilemeyecek...
- Ünlü oyuncudan 'tecavüz' iddialarına yanıt!
- İmamoğlu'ndan 'ittifak' açıklaması
- Muayene bile etmeden sunucunun hastalıklarını saydı
- 'Seçimden sonra değiştirdi...'
- Filenin Sultanları Arjantin'i devirdi!