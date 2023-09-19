Yaşlı nüfus yüzde 30'a yaklaştı: Çare 'bunama kafelerinde' aranıyor

Yayınlanma: 19.09.2023 - 16:24

Güncelleme: 19.09.2023 - 16:28

Japonya'da 80 yaş üstü nüfusun toplam nüfusa oranı ilk kez yüzde 10 seviyesini aştı.

İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre geçen yıl 80 yaş üstü kişi sayısı 270 bin kişi artarak, 124,6 milyon nüfuslu ülkenin yüzde 10,1'ine ulaştı.

Bir diğer rekor da ülkede "yaşlı" olarak kabul edilen 65 yaş üstü kişilerin sayısında yaşandı. Nüfusunun yüzde 29,1'i olan 36,2 milyon kişinin 65 yaş ve üstü olduğu Japonya, dünyada en kalabalık yaşlı nüfusa ev sahipliği yapan ülke olmayı sürdürdü.

Dünyanın en yaşlı nüfusuna sahip olan Asya ülkesinde bu durum bazı halk sağlığı mücadelelerini de beraberinde getiriyor. Bunlardan en dikkat çekeniyse bunama.

Japonya'da 6 milyondan fazla kişinin bunama hastalığıyla karşı karşıya olduğu tahmin ediliyor. Sağlık Bakanlığı bu rakamın 2025'e kadar 7,3 milyona kadar ulaşmasını bekliyor.

Yaşlı nüfus ve bunamayla karşı karşıya kalan kişilerin çokluğu, ülkede "bunama kafelerinin" açılmasına neden oldu.

Belediyelerle işbirliği içinde açılan bu kafeler, hastalıkla karşı karşıya kalan yaşlıların yeni insanlarla etkileşime geçeceği, üretken olacağı ve ihtiyaç duyulduğunu hissedeceği güvenli bir yer sunmayı hedefliyor.

Yapılan araştırmalar, tüm bu faktörlerin tedavisi olmayan bunamanın ilerlemesini yavaşlatmak için kilit önemde olduğunu ortaya koyuyor.

Japonya'da kronikleşen hasta bakıcı eksikliği ve yaşlı bakımının artan maliyetleri de bunama kafelerini, yaşlıları olabildiğince aktif tutmak için önemli sosyal mekanlar haline getiriyor.

Tokyo'nun batısındaki Sengawa mahallesinde 12 sandalyeli bir kafede, bunamayla mücadele eden yaşlıların ayda bir kez garson olarak çalışmasına olanak tanınıyor.

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre, "Hatalı Siparişler Kafesi" olarak da bilinen mekanda görev yapan 85 yaşındaki garson, siparişleri almak için masaya gidiyor ancak not defterini unuttuğunu fark ediyor.

Bir başka masadaysa bir müşteri 16 dakikadır bir bardak su bekliyor.

Buna karşın hiç kimse durumdan şikayetçi değil. Her seferinde, kafenin sahipleri duruma müdahale ederek kafa karışıklıklarını gideriyor.

5 yıl önce bunama teşhisi konan 65 yaşındaki Kazuhiko da her ay çalışmak için kafeye geliyor. Kazuhiko, eşinin kendisinden insanlarla etkileşime geçebileceği bir yer bulmasını istediğini aktarıyor.

Bir noktada, elindeki siparişi masaya götürmeye hazırlanan Kazuhiko'nun dikkati dışardan gelen inşaat gürültüsüyle dağılıyor. Yaşlı adam kafeden çıkarak sesin kaynağına doğru ilerleyince, diğer kafe çalışanları duruma müdahele ederek Kazuhiko'yu geri getiriyor.

Konsept ilk olarak 2017'de geçici etkinlikler sırasında ortaya atılmış ancak son dönemde tüm ülke çapında bunamayla mücadele için ortaya konan kalıcı çabaların bir parçası haline gelmiş.

Haziranda Japon Parlamentosu, bunamayla mücadele eden kişilere bir dizi hizmet ve program sunulması için yeni bir düzenlemeyi kabul etmiş, Başbakan Kişida da konuyu "ulusal acil durum" olarak tanımlamıştı.

Japonya Sağlık Bakanlığı sadece 2024'te bunamayla bağlantılı danışmanlık ve araştırma çabalarına 96 milyon dolarlık kaynak ayrıldığını duyurmuştu.