Önerge kabul edildi: Filistin bayrağı dalgalandırılacak

Yayınlanma: 25.10.2023 - 13:44

Güncelleme: 25.10.2023 - 13:46

Avustralya'nın Sydney kentinin güneybatısındaki Canterbury-Bankstown Belediye Meclisi, İsrail-Filistin çatışmasında ateşkes ilan edilene kadar bölgede Filistin bayrağını dalgalandırmayı taahhüt eden önergeyi kabul etti.

ABC News'ın haberinde, Meclis üyelerinin, söz konusu önergeyi oy birliğiyle kabul ettiği belirtildi.

Canterbury-Bankstown Belediye Meclisince kabul edilen önerge ile ateşkes ilan edilene kadar Filistin bayrağının Campsie'deki bir yönetim binasında ve Bankstown'daki bir parkta göndere çekileceği bildirildi.

Avustralya Yahudi Derneğince (AJA), Meclisin Filistin bayrağını göndere çekme kararının "duyarsızlık" olduğu ifade edildi.

Dernek Başkanı Robert Gregory, "Bu karar, hem tuhaf hem de son derece uygunsuz. Dış politikaya karışmak yerel yönetimin rolü değil." dedi.

EYALET BAŞBAKANI, FİLİSTİN GÖSTERİLERİNE MÜDAHALE ETMEMENİN "HATA" OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Avustralya'nın Yeni Güney Galler Eyaleti (NSW) Başbakanı Chris Minns, Sydney Opera Binası'nın İsrail bayrağının renkleriyle aydınlatılması kararını protesto etmek için Filistin destekçilerinin toplanacağına ve "protestoda gerilimin artabileceğine" ilişkin gelen uyarıyı dikkate almayıp protestoya müdahale etmemesinin "hata" olduğunu kaydetti.

Polisin, söz konusu protestoda, "gerilimin tırmanabileceği" konusunda uyarı almasına rağmen harekete geçmediğini aktaran Minns, "durumu ciddiye almadığı ve eyaletteki Yahudi topluluğuna yas tutmaları için güvenli bir alan" sağlayamadığından ötürü pişman olduğunu belirtti.

- Sydney Opera Binası'nın İsrail bayrağı renkleriyle aydınlatılması kararına protesto

Minns'in, Sydney Opera Binası'nın İsrail bayrağının renkleriyle aydınlatılması kararını açıklamasının ardından Filistin'i destekleyen yüzlerce kişi, bu kararı protesto etmişti.

Eyalet Başbakanı Ofisinden gösterilere ilişkin yapılan açıklamada, "Bu, NSW halkını temsil etmiyor. Bunun gibi davranışlar, şiddeti kışkırtıyor ve ayrılığa neden oluyor." ifadesi kullanılmıştı.

Başbakan Minns, 8 Ekim'de, "eyaletteki Yahudi topluluklarla dayanışma amacıyla" Sydney Opera Binası'nın mavi beyaz renklerle aydınlatılacağını duyurmuştu.