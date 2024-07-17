Önhon: Esas rol Rusya’nın

Yayınlanma: 17.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.07.2024 - 04:00

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’ın pazartesi günü yaptığı açıklama sonrası Ankara-Şam arasında bir görüşmenin olup olmayacağı merak ediliyor. Esad, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmeye açık olduğunu ancak bunun görüşmenin “içeriğine” bağlı olduğunu ifade etmişti.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ise 13 Temmuz’da yaptığı açıklamada Ankara ve Şam’ın Bağdat’ta bir toplantı düzenlenmesi için anlaşma sağlandığını duyurmuş ancak zamanının henüz netleşmediğini belirtmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da Türkiye’nin sürece ilişkin son dönemde önemli adımlar attığına işaret ederek, “Bu eğilimi memnuniyetle karşılıyoruz ve her iki taraftan da bu yönde pratik adımlar atılacağına güveniyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Önceki gün Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise yaptığı açıklamada, “Şu andaki stratejik irademiz barışı ve diyaloğu zorlayarak konuları çözme yolunda. Burada Rusya ve İran’ın yapıcı rol oynamasını bekliyoruz” dedi. Konunun Suudi Arabistanlı taraflarla da görüşüldüğünü aktaran Fidan, “Onların da Suriye rejimi ile ilişkilerine dayanarak yapıcı rol oynayacakları yönelik mutabakatımız oldu” diye konuştu.

‘ESAS ROL RUSYA’NIN’

Türkiye’nin Şam’da görev yapan son büyükelçisi Ömer Önhon, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, Irak’ın bu konuda kendisine rol biçmek istediğini çünkü konunun Irak’ı ilgilendiren güvenlik meseleleri ve ekonomik boyutu olduğunu söyledi. Önhon, “Türkiye, terör örgütü PKK ve diğer konular nedeniyle tam da ilişkiler yoluna girmeye başlamışken Irak’ı kırmak istemez. Ancak esas rol Rusya’nındır. Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye üzerinde ikna etkisi olan Rusya’dır” dedi. Rusya’nın kendi çıkarları temelinde Ankara-Şam ilişkilerindeki normalleşmeyi desteklediği biliniyor.