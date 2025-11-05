OnlyFans modeli otel küvetinde ölü bulundu

Tayvanlı sosyal medya fenomeni ve OnlyFans modeli 31 yaşındaki Iris Hsieh, 22 Ekim’de Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da kaldığı otel odasının küvetinde ölü bulundu.
İlk incelemede kalp krizi sonucu öldüğü sanılan genç kadının ölümü, yeni bulguların ardından cinayet soruşturmasına dönüştü.
Hsieh’in son olarak birlikte görüldüğü kişi, Malezyalı rapçi Namewee (Wee Meng Chee) oldu.
Ünlü rapçi, olay günü uyuşturucu bulundurma ve kullanma suçlamasıyla gözaltına alındı ancak üç gün sonra kefaletle serbest bırakıldı.
Yetkililer, olayın cinayet yönüyle araştırılmaya başlanmasının ardından Namewee’yi “şüpheli kişi” olarak yeniden gözaltına aldı. Rapçinin 6 gün süreyle gözaltında tutulmasına karar verildi.
“GERÇEK ORTAYA ÇIKACAK”
Soruşturmanın yeniden açılmasının ardından kısa süre ortadan kaybolan Namewee, daha sonra Instagram hesabından bir açıklama yayınladı.
Rapçi, uyuşturucu kullanmadığını ve Hsieh’in ölümünden büyük üzüntü duyduğunu belirterek, “Gerçek, polis raporu yayımlandığında ortaya çıkacak” ifadelerini kullandı.
Malezya polisi, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Güvenlik kameraları incelenirken, otel personelinin ifadeleri de alınmaya başladı.
Yetkililer, Hsieh’in son saatlerini aydınlatacak yeni delillerin toplanmakta olduğunu bildirdi.