Ontario Başbakanı basın toplantısında arı yuttu

Kanada’nın Ontario Başbakanı Doug Ford, basın toplantısında arı yuttu. O anlar sosyal medyada viral olurken başbakan olayın ardından uzun süre güldü.

cumhuriyet.com.tr
15 Ağustos 2022 Pazartesi, 18:16
Ontario Başbakanı basın toplantısında arı yuttu
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Kanada'nın Ontario Başbakanı Doug Ford, sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesiyle ilgili bir basın toplantısı düzenlediği sırada arı yuttu.

İlk olarak ağzındaki arıyı dışarı çıkarmaya çalışan Ford, çabası sonuçsuz kalınca çareyi su içip arıyı yutmakta buldu.

 


Kanada Ontario arı

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