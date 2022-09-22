Orban'dan AB'ye çağrı: Rusya'ya yönelik yaptırımlar kaldırılsın
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya uyguladığı yaptırımlardan en geç yıl sonunda vazgeçmesi gerektiğini söyledi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, hükümetteki Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) ve Hristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) koalisyonu üyeleriyle Balatonalmadi şehrinde düzenlenen toplantıda bir araya geldi.
Viktor Orban, burada yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna savaşının artık bölgesel olmaktan çıktığını ve uygulanan yaptırımlar nedeniyle küresel ekonomik savaşa dönüştüğünü ileri sürdü.
Orban, savaşın gelecek yıl da süreceğini savunarak, ülkesinin daha çok askere ihtiyacı olduğunu ve ülkeyi savunma konusunda hazırlık yapmaları gerektiğini söyledi.
Orban, AB'nin Rusya'ya karşı aralarında petrol ambargosunun da bulunduğu ekonomik yaptırımlar uyguladığını, yaptırımlar nedeniyle 2 ay içinde doğal gaz fiyatının 6 kat arttığını belirtti.
Orban, yaptırımlara son verildiği takdirde doğal gaz fiyatlarının hemen yarı yarıya düşeceğini ve enflasyonun da azalacağını savunarak, Avrupa ekonomisinin tekrar hareketleneceğini ve böylece resesyon tehlikesinin de ortadan kalkacağını aktardı.
Orban ayrıca, AB düzeyinde yaptırımların Kasım'da gözden geçirilmesinin beklendiğini belirterek, AB'nin söz konusu yaptırımlardan en geç yıl sonunda vazgeçmesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.
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