Ordu Sözcüsü doğruladı: Çok sayıda İsrail askeri Refah'ta öldü
İsrail ordusu, Gazze’nin güneyinde bulunan Refah kentinde meydana gelen patlamada çok sayıda askerin öldüğünü doğruladı.
İsrail medyası, abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan Refah kentinde büyük bir patlama meydana geldiğini yazdı.
Medyadaki iddia, daha sonra İsrail ordusu tarafından da doğruladı.
Ordunun açıklamasına göre patlamada 8 İsrail askeri öldü.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde kurduğu "karma pusuda" İsrail askerlerinden ölenlerin ve yaralananların olduğunu duyurmuştu.
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