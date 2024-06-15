Ordu Sözcüsü doğruladı: Çok sayıda İsrail askeri Refah'ta öldü

Yayınlanma: 15.06.2024 - 18:58

Güncelleme: 15.06.2024 - 20:08

İsrail medyası, abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan Refah kentinde büyük bir patlama meydana geldiğini yazdı.

Medyadaki iddia, daha sonra İsrail ordusu tarafından da doğruladı.

Ordunun açıklamasına göre patlamada 8 İsrail askeri öldü.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde kurduğu "karma pusuda" İsrail askerlerinden ölenlerin ve yaralananların olduğunu duyurmuştu.