Ordu Sözcüsü doğruladı: Çok sayıda İsrail askeri Refah'ta öldü

İsrail ordusu, Gazze’nin güneyinde bulunan Refah kentinde meydana gelen patlamada çok sayıda askerin öldüğünü doğruladı.

Reuters
Yayınlanma: 15.06.2024 - 18:58
Ordu Sözcüsü doğruladı: Çok sayıda İsrail askeri Refah'ta öldü
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İsrail medyası, abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan Refah kentinde büyük bir patlama meydana geldiğini yazdı.

Medyadaki iddia, daha sonra İsrail ordusu tarafından da doğruladı.

Ordunun açıklamasına göre patlamada 8 İsrail askeri öldü.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde kurduğu "karma pusuda" İsrail askerlerinden ölenlerin ve yaralananların olduğunu duyurmuştu.  


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