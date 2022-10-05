Orta Afrika Cumhuriyeti'nde bombalı saldırı: 3 BM Barış Gücü askeri öldü

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde bombalı saldırıda 3 BM Barış Gücü askeri öldü.

AA
05 Ekim 2022 Çarşamba, 09:59
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde bombalı saldırı: 3 BM Barış Gücü askeri öldü
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Orta Afrika Cumhuriyeti'nin kuzeybatısındaki Ouham-Pendezone bölgesine bağlı Kaita köyü yakınlarında devriye gezen BM barış gücü askerlerine, kimliği belirsiz silahlı bir grup bombalı saldırı düzenledi.

Saldırıda 3 Bangladeş'li barış gücü askeri hayatını kaybetti.

Yaralılar, şehir merkezindeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Saldırıyla ilgili soruşturma açıldığı belirtildi.


Orta Afrika bangladeş

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