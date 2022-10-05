Orta Afrika Cumhuriyeti'nde bombalı saldırı: 3 BM Barış Gücü askeri öldü
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde bombalı saldırıda 3 BM Barış Gücü askeri öldü.
Orta Afrika Cumhuriyeti'nin kuzeybatısındaki Ouham-Pendezone bölgesine bağlı Kaita köyü yakınlarında devriye gezen BM barış gücü askerlerine, kimliği belirsiz silahlı bir grup bombalı saldırı düzenledi.
Saldırıda 3 Bangladeş'li barış gücü askeri hayatını kaybetti.
Yaralılar, şehir merkezindeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Saldırıyla ilgili soruşturma açıldığı belirtildi.
Video Haberler
- Sokak hayvanlarına 4 Ekim'e özel ücretsiz kısırlaştırma
- Diyarbakır ve Mardin’de toz taşınımı etkili oldu
- Mevsimlik işçilerin zorlu mangal kömürü mesaisi sürüyor
- ''İnsanlık kalmamış''
- Sokak hayvanları için seferber oldular
- Kanadı kırılan yılan kartalının tedavisi devam ediyor
- Meclis karıştı; AKP'liler salonu terk etti
- Görenler bir daha bakıyor
- 3 yıllık biyolojik mücadele sonuç verdi
- 131 yıllık bıçakçılık mesleğini sürdürüyor
En Çok Okunan Haberler
-
- O gece kritik bir isim aramış ve...
- 'Güzel öneri ama bir şartım var...'
- Olay yaratacak iddia: Terim, dünya devinin hocası oluyor
- Kılıçdaroğlu'nun teklifine yanıt
- Meclis karıştı; AKP'liler salonu terk etti
- AKP’nin karşı hamlesi belli oldu
- Bahçeli'den 'Erdoğan' çıkışı
- Türk bankalarına kritik uyarı
- 6 Ekim'de İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz olacak
- 'Attığı bütün imzalar geçersiz sayılmalı'