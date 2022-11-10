Orta Afrika Cumhuriyeti'nden Fransa’ya siyasi şok: Diplomatik ayrıcalığa son verdi
Orta Afrika Cumhuriyeti’nde 13 Ağustos 1960’tan bu yana Fransız büyükelçilerine verilen "daimi duayen büyükelçi" unvanı kaldırıldı.
Ulusal basındaki diplomatik kaynaklara dayandırılan haberlerde, Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sylvie Baipo Temon’ın Fransız mevkidaşı Catherine Colonna'ya Fransa’ya verilen "daimi duayen büyükelçi" unvanını kaldırdıklarını aktardı.
Fransa’dan bağımsızlığını ilan ettiği 1960’tan bu yana, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde “duayen büyükelçi” unvanı otomatik ve daimi olarak Fransa’nın Bangui büyükelçisine veriliyordu.
Fransa, uzun yıllar mütekabiliyet esası gereği OAC’nin Paris Büyükelçisine diplomatik ayrıcalıklar tanınması talebini görmezden geldi.
Fransa, 7 Haziran 2021’de Fransa karşıtı kampanyalar yürütmekle suçladığı OAC ile askeri anlaşmalarını askıya almış ve bu yıl sonuna kadar başken Bangui’de bulunan son askeri birliğini çekeceğini duyurmuştu.
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