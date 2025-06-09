Orta Asya’daki en yüksek Lenin heykeli kaldırıldı

Kırgızistan’ın Sovyetler Birliği döneminde, 1975 yılında dikilen 23 metrelik Vladimir Lenin heykeli, ülkenin ikinci büyük kenti Oş’ta yıllarca şehrin simgelerinden biri olarak kaldı.

Ancak hafta sonu sosyal medyada yayılan görüntülerde, anıtın bir vinç yardımıyla yere indirildiği görüldü. Görüntüler kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Oş Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, heykelin kaldırılmasının "mimari ve estetik düzenleme" kapsamında alındığı belirtildi.

Açıklamada, “Bu tür değişiklikler şehir planlamasında yaygın bir uygulamadır” denildi.

Yetkililer ayrıca, konunun politikleştirilmemesi gerektiğini vurguladı.

YERİNE BAYRAK DİREĞİ DİKİLECEK

Belediye, Lenin heykelinin bulunduğu alana büyük bir bayrak direği dikileceğini açıkladı.

Daha önce başkent Bişkek’te taşınan başka bir Lenin heykelinin yerine de benzer bir uygulamanın yapıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Lenin heykellerinin sadece Kırgızistan’da değil, Rusya’nın St. Petersburg ve Belgorod gibi kentlerinde de kaldırıldığı veya başka yerlere taşındığı ifade edilerek bu adımın olağan olduğu savunuldu.

Heykelin kaldırılması sessiz sedasız gerçekleşse de zamanlaması dikkat çekti. Bu gelişme, Rusya’nın geçtiğimiz hafta Moskova’daki en yoğun metro istasyonlarından birine Josef Stalin’in anıtını dikmesinden hemen sonra geldi.