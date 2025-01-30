Orta Asya hattında ‘Ankara Bildirisi’

Yayınlanma: 30.01.2025 - 10:41

Güncelleme: 30.01.2025 - 10:41

Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Üçlü Mekanizma Toplantısı; üç ülkenin dışişleri, ticaret ve ulaştırma bakanlarının katılımıyla dün Ankara’da düzenlendi. Toplantının ardından mevkidaşlarıyla basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, hacim olarak dünyanın en büyük ticaretinin Asya ile Avrupa arasında gerçekleştiğini belirterek, üç ülkenin de bu güzergâhın merkezinde olduğuna işaret etti. Fidan, Asya ile Avrupa arasındaki en güvenilir güzergâhın Orta Asya, Hazar Denizi, Güney Kafkasya ve Türkiye hattı olduğunu belirterek, “Orta Koridor’a yönelik altyapı çalışmalarımızı ve ortak faaliyetlerimizi değerlendirdik. Gümrük uygulamaları ve mevzuatların uyumlaştırılması konusunu ele aldık. Elektronik hizmetlerin kullanımının yaygınlaştırılması için yapılabilecekleri değerlendirdik. Buna ilaveten ticaretteki engellerin aşamalı biçimde kaldırılması yönünde atılabilecek adımları görüştük” dedi.

‘SURİYE’YE DESTEĞE DEVAM EDECEĞIZ’

Toplantının sonunda Ankara Bildirisi imzalandığını ve bildiride; ticaret, yatırım, lojistik ve transit taşımacılık alanlarında atılacak adımların kayda geçirildiğini açıklayan Fidan, eş zamanlı olarak enerji krizi, düzensiz göç baskısı, terör ve aşırıcılık gibi sınamalarla karşı karşıya olunduğunu belirterek ‘böylesi bir jeopolitik ortamda’ Türk dünyası içinde dayanışma ihtiyacının arttığını vurgulayarak Türk Devletleri Teşkilatı’nın bu kapsamda önem kazandığını belirtti. Küresel konuların da ele alındığını aktaran Fidan, “Türk dünyası olarak Ukrayna’da adil ve kalıcı barışı destekliyoruz. Afganistan’ın izole edilmemesi ve bu ülkenin komşularıyla barış içinde yaşaması gerektiğini savunuyoruz. İsrail-Filistin ihtilafının kalıcı çözümü için 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasına desteğimizi vurgulamaktayız. Suriye’deki durumu ele aldık. Biz egemenliğini tam olarak tesis etmiş, terörden arınmış, istikrar ve refaha kavuşmuş bir Suriye görmeyi arzu ediyoruz. Suriye’nin yeniden imarı ve ayağa kaldırılması için uluslararası toplumun üzerine düşen sorumlulukları olduğuna inanıyoruz. Suriye’nin bölgesinde ve uluslararası toplumda hak ettiği yeri alması için gereken tüm desteği sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

‘ERMENİSTAN’DAKİ İNTİKAMCI EĞİLİMLER’

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ise Azerbaycan’ın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları uyarınca İsrail-Filistin çatışmasında iki devletli çözümü desteklediğini ve Suriye’deki gelişmelerde Türkiye’nin oynadığı ‘olumlu rol ile Türkiye’nin katkılarını’ vurguladığını söyledi. Ermenistan-Azerbaycan arasındaki barış anlaşmasının tamamlanmasının büyük önem taşıdığına da dile getiren Bayramov, “Fakat hâlâ Ermenistan Anayasası’nda Azerbaycan’a karşı toprak iddialarının bulunması ve bu ülkedeki intikamcı eğilimler endişeye neden oluyor. Azerbaycan bu husustaki yapıcı çabalarını sürdürecektir” dedi. Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov da “Özbekistan, Azerbaycan, Türkiye arasındaki ilişkiler tarihi açıdan en yüksek gelişme noktasına ulaştı. Geçen sene Türkiye ile kapsamlı stratejik ortaklığın derinleştirilmesine ilişkin Ortak Bildiri imzalanmış, Azerbaycan ile ilişkilerimiz müttefiklik düzeyine çıkarılmıştır. Bu üçlü iş birliğinin güçlendirilmesinde önemli bir adım olmakla beraber aynı zamanda stratejik çıkarlara dayalı ikili ilişkiler için yeni fırsatların kapısını açacaktır” değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca Azerbaycan ve Özbekistan heyetleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de bir araya geldi. ANKARA





KARABAĞ VE ZENGEZUR’UN YENIDEN INŞASI

Türkiye-Azerbaycan ve Özbekistan arasında imzalanan Ankara Bildirisi’nde taraflar birbirlerinin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve uluslararası sınırlarının dokunulmazlığına açık desteğini teyit etti. Azerbaycan’ın, Karabağ ve Doğu Zengezur’da mayından arındırma çalışmaları dahil yeniden inşa ve ıslah çabalarına katkıda bulunulmasının önemi yinelendi. Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerdeki imar ve ihya çalışmalarını mevkidaşlarına aktaran Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Karabağ ve Doğu Zengezur’un yeniden inşasında yer alan Türkiye ve Özbekistan’a teşekkür etti.