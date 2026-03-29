Orta Doğu’da savaş genişliyor: Husiler sahaya indi

Yemen’de İran destekli Husiler, İsrail’e yönelik ilk saldırılarını gerçekleştirdi. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarının ardından gelen saldırılar, bölgede giderek tırmanan çatışmalarda yeni bir cephe açtı.

Husiler, 24 saatten kısa sürede İsrail’e yönelik iki ayrı füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenledi. İsrail ordusu saldırıların engellendiğini açıklarken, grup “Filistin, Lübnan, Irak ve İran’daki direniş cephelerine destek” amacıyla saldırıların süreceğini duyurdu.

Yemen'in kuzeyinin büyük bölümünü kontrol eden Husiler, daha önce Gazze'ye yönelik İsrail saldırıları sırasında Kızıldeniz’de ticari gemilere yönelik saldırılarla küresel ticareti sarsmıştı.

Yıllık yaklaşık 1 trilyon dolarlık ticaret akışını etkileyen bu saldırıların yeniden başlayabileceği endişesi dile getiriliyor.

İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğini kısıtlamasının ardından gözler bu kez Babülmendep Boğazı’na çevrildi. Husilerin bu kritik geçiş noktasını hedef alarak Kızıldeniz ticaretini yeniden aksatabileceği değerlendiriliyor.

Bölgeden bildiren gazeteciler, Babülmendep’in Husiler için “stratejik koz” olduğunu ve İsrail’e ekonomik baskı kurmayı amaçladıklarını belirtiyor.

AB'DEN GEMİLERE UYARI

Avrupa Birliği’nin Kızıldeniz’deki deniz misyonu EUNAVFOR ASPIDES, Husilerin İran’a verdiği desteğin artması sonrası durumu yakından izlediklerini açıkladı.

Misyon, ticari gemilere yönelik güncellenmiş güvenlik uyarıları yayımlarken, gemilerin deniz güvenliği kanalları üzerinden kayıt yaptırmaları ve destek talep etmeleri çağrısında bulundu.

Uzmanlar, Orta Doğu’daki çatışmaların genişlemesi halinde hem enerji hatlarının hem de küresel ticaret yollarının ciddi şekilde etkilenebileceğine dikkat çekiyor.