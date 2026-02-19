Orta Doğu’da tansiyon zirvede: İran senaryosu masada

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’ın müzakerelerde Washington’ın taleplerini karşılamaması halinde kısa süre içinde geniş çaplı bir askeri operasyon seçeneğine yönelmeye eğilimli olduğu iddia edildi. İddialar, ABD ve İsrail basınına konuşan diplomatik ve askeri kaynaklara dayandırıldı.

Katar merkezli Al Jazeera’ya konuşan diplomatik bir kaynak, İran’ın müzakerelerde zaman kazanmaya çalıştığı yönündeki değerlendirmelerin Washington’da güç kazandığını öne sürerek, “Amerikan sabrı Tahran’ın düşündüğünden daha hızlı tükenebilir” ifadelerini kullandı.

Trump yönetimindeki bazı yetkililerin, İran’ın süreci geciktirdiği ve ABD’yi oyaladığı görüşünde olduğu ileri sürüldü.

İsrail basınına göre Başbakan Benjamin Netanyahu liderliğinde yapılan sınırlı güvenlik istişarelerinde, ABD’nin olası bir saldırısına İsrail doğrudan katılmasa bile İran’ın İsrail’i hedef alabileceği varsayımı benimsendi.

Bu çerçevede sivil savunmadan sorumlu birimler ile acil durum ekiplerinin savaş senaryolarına karşı hazırlık yapması talimatı aldığı, güvenlik kurumlarının ise en yüksek savunma alarmı seviyesine geçtiği aktarıldı.

“BÜYÜK ASKERİ YIĞINAK”

Haberlere göre ABD, Başkan Trump’ın “güzel bir armada” olarak nitelendirdiği geniş ölçekli askeri unsurları bölgeye sevk etti. Bölgeye savaş uçakları, yakıt ikmal uçakları, istihbarat ve komuta-kontrol unsurlarının yönlendirildiği iddia edildi.

İsrailli yetkililer, olası bir saldırının zamanlamasının hâlâ net olmadığını ve nihai kararın Trump’a bağlı olduğunu belirtirken, planların son anda değişebileceği vurgulandı.

İsrail tarafında, sürecin hızlandığı ve karar takviminin daraldığı yönünde bir algı olduğu ifade ediliyor. Daha önce haftalarla ifade edilen olası müdahale zamanlamasının artık günlere inmiş olabileceği öne sürülüyor.

Bununla birlikte Washington’da yapılacak diplomatik toplantılar, İtalya’daki Kış Olimpiyatları ve Ramazan ayının başlaması gibi faktörlerin süreci etkileyebileceği belirtiliyor.

UZUN SÜRELİ ÇATIŞMA SENARYOSU

ABD’li yetkililerin, olası bir operasyonun kısa süreli bir saldırıdan ziyade haftalar sürebilecek bir askeri kampanyaya dönüşebileceğini değerlendirdiği iddia edildi.

Bu nedenle Orta Doğu’daki askeri varlığın buna uygun şekilde güçlendirildiği belirtiliyor.

Bazı analizlerde operasyonun hedefleri arasında İran’daki yönetim yapısının zayıflatılmasının da bulunduğu ileri sürülse de, bunun tek bir saldırıyla mümkün olmayacağı ifade ediliyor.

CNN’e konuştuğu belirtilen İsrailli iki yetkili, ABD–İsrail koordineli bir operasyon ihtimaline karşı askeri hazırlık seviyesinin yükseltildiğini söyledi.

Olası bir operasyonun, daha önceki sınırlı çatışmalardan daha geniş kapsamlı olabileceği öne sürülüyor.

Analizlerde, İran’a yönelik bir saldırı durumunda Lübnan’daki Hizbullah ve Yemen’deki Husilerin de çatışmaya dahil olabileceği; bunun bölgesel savaşa dönüşme riskini artırdığı belirtiliyor.