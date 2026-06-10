Orta Doğu yeniden alevlendi: ABD saldırdı, İran misillemeye geçti

ABD'nin İran'a yönelik yeni hava saldırıları ve İran'ın Körfez ülkelerindeki hedeflere düzenlediği misilleme saldırıları, bölgede savaşın daha geniş bir coğrafyaya yayılabileceği endişelerini artırdı.

Taraflar arasındaki gerilim, nisan ayında ilan edilen ateşkese rağmen yeniden tırmanışa geçti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Amerikan Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçaklarının İran'da hava savunma sistemleri, yer kontrol istasyonları ve radar tesislerini hedef aldığını açıkladı.

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada operasyonun, ABD güçlerine ve bölgedeki uluslararası ticaret gemilerine yönelik saldırılara karşı "orantılı bir yanıt" olduğu belirtildi.

İran ise Bandar Abbas ve Keşm Adası çevresinde saldırılar düzenlendiğini doğrularken, hasarın boyutuna ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşmadı.

İRAN'DAN MİSİLLEME

ABD'nin saldırılarının ardından İran, Bahreyn ve Kuveyt'teki hedeflere yönelik saldırılar gerçekleştirdi. Her iki ülkede alarm durumuna geçilirken hava savunma sistemleri devreye sokuldu.

Ürdün yönetimi de İran tarafından ABD askerlerinin bulunduğu Muwaffaq Salti Hava Üssü'ne fırlatılan beş füzenin düşürüldüğünü açıkladı. Ürdün ordusu saldırıda can kaybı yaşanmadığını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise yaptığı açıklamada, ülkesine yönelik hiçbir saldırının karşılıksız kalmayacağını belirterek, "İran güçleri hiçbir saldırıyı ve tehdidi yanıtsız bırakmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Krizi tırmandıran gelişmelerin başında, ABD Ordusu'na ait AH-64 Apache saldırı helikopterinin Hürmüz Boğazı yakınlarında düşmesi geliyor.

Associated Press'e (AP) konuşan ABD'li bir yetkili, helikopterin İran'a ait bir insansız hava aracıyla çarpıştığını öne sürdü. Ancak çarpışmanın kasıtlı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ABD ordusu, düşen helikopterde bulunan iki pilotun insansız bir deniz aracı tarafından kurtarıldığını açıkladı. Başkan Donald Trump da mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

ATEŞKES YENİDEN SARSILDI

ABD'nin saldırıları, İran ile İsrail'in ateşkes sonrasında ilk kez doğrudan karşılıklı saldırılar gerçekleştirmesinin hemen ardından geldi.

İran devlet televizyonu, son İsrail saldırılarında iki hava savunma personelinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Böylece zaten kırılgan olan ateşkesin geleceğine ilişkin kaygılar daha da arttı.

28 Şubat'ta başlayan savaşın küresel ekonomide yarattığı etkiler de sürüyor. Çatışmalar nedeniyle enerji fiyatlarında yükseliş yaşanırken, gıda başta olmak üzere temel tüketim ürünlerinde maliyetlerin arttığı belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, son gelişmelere rağmen İran ile bir anlaşmaya varılabileceği yönündeki iyimserliğini koruyor.

Pakistan'ın öncülük ettiği diplomatik girişimlerle taraflar arasında uzlaşma zemini aranırken, müzakerelerde ciddi görüş ayrılıkları bulunuyor.

Washington, İran'ın yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stoklarından vazgeçmesini talep ediyor. Tahran ise yaptırımların kaldırılmasını ve dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasını istiyor.

LÜBNAN CEPHESİ DE HAREKETLİ

Bölgedeki gerilim yalnızca İran ile ABD arasında yaşanmıyor. İsrail ordusu, son 24 saatte Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait altyapıları hedef alan çok sayıda saldırı düzenlediğini açıkladı.

İsrail-Hizbullah hattındaki çatışmalar sürerken, Lübnan hükümeti Hizbullah'a karşı daha sert bir politika izlemeye çalışıyor. Ancak Beyrut yönetiminin örgütü silahsızlandıracak kapasiteye sahip olmadığı değerlendiriliyor.

Orta Doğu'da birden fazla cephede devam eden çatışmalar, diplomatik çözüm umutlarını zayıflatırken bölgesel savaş riskini de her geçen gün artırıyor.