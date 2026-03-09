Ortadoğu'da savaş tırmanıyor... Irak’ta yeni bir cephe mi açılıyor?

İran ile ABD ve İsrail arasındaki savaş onuncu gününe girerken, Irak’ta Tahran yanlısı milislerin Amerikan hedeflerine yönelik saldırıları sürüyor.

Iraklı güvenlik kaynaklarına göre, Erbil Havalimanı yakınındaki ABD askeri üssü İHA’larla hedef alındı, Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınındaki ABD diplomatik tesisine yönelik roket ve drone saldırıları ise C-RAM sistemi tarafından engellendi.

Kendini 'Irak’taki İslami Direniş' olarak tanıtan İran yanlısı milis koalisyonu son 24 saatte 26 saldırı düzenlediğini açıkladı. Çatışmaların başlamasından bu yana Kuzey Irak'taki ABD üsleri, Peşmerge kışlaları ve enerji tesisleri de saldırıların hedefi olurken, Washington vatandaşlarına Irak ve çevresinde dikkatli olmaları ve mümkünse bölgeden ayrılmaları çağrısında bulundu.

ABD, OPERASYONLARA BAŞLADI

ABD ordusu pazar günü yaptığı açıklamada, İran yanlısı milislere karşı saldırılar düzenlediğini kabul etti. Böylece İran’daki savaşın komşu Irak’a sıçradığı ve Amerikan güçlerini yeniden çatışmanın içine çektiği resmen doğrulanmış oldu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sözcüsü Yüzbaşı Tim Hawkins, şu açıklamayı yaptı:

Irak’ta bazı operasyonlar gerçekleştirdik. Ancak bunlar, İran’la bağlantılı milis gruplarının saldırılarına maruz kalan ABD askerlerini savunmak amacıyla yapıldı.

Cumartesi günü ise Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği roket saldırısının hedefi oldu. Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, saldırıyı 'kontrolden çıkmış grupların gerçekleştirdiği bir terör eylemi' olarak nitelendirdi.

PENTAGON POLİTİKALARINDA DEĞİŞİM

Bu saldırılar, Pentagon’un son yıllardaki yaklaşımında önemli bir değişime işaret ediyor. Washington yönetimi son dönemde Irak’taki milis grupları doğrudan hedef almaktan büyük ölçüde kaçınmış ve Irak’taki uzun ve maliyetli savaşın tamamen sona erdirilmesini hedeflemişti.

Ancak Iraklı yetkililer, son günlerde ABD savaş uçaklarının milislerin güçlü olduğu bölgelere birden fazla hava saldırısı düzenlediğini söylüyor.

Bu saldırıların hedefleri arasında, Bağdat’ın güneyindeki Curf es-Sahar çevresindeki üsler ve Irak-Suriye sınırındaki el-Kaim bölgesi bulunuyor.

Bu bölgeler, yıllardır İran’dan gelen silahların depolandığı ve ABD üslerine saldırıların planlandığı merkezler olarak biliniyor.

KATAİB HİZBULLAH KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ

4 Mart’ta Irak’ın orta kesimindeki Babil vilayetinde düzenlenen bir hava saldırısında, ABD’nin terör örgütü listesinde bulunan Kataib Hizbullah örgütünün komutanlarından Ebu Hasan el-Farici ile bir milis daha öldürüldü.

Kataib Hizbullah, Farici’nin ölümünden bir gün sonra yaptığı açıklamada onun yirmi yılı aşkın süredir örgütün komutanlarından biri olduğunu duyurdu.

CENTCOM sözcüsü Hawkins ise ABD’nin söz konusu saldırıyı düzenlediğine dair elinde bir bilgi bulunmadığını söyledi.

Londra merkezli düşünce kuruluşu Royal United Services Institute’te Irak milisleri üzerine çalışan araştırmacı Tamer Badawi, ABD’nin hedefinin açık olduğunu belirterek şunları söyledi:

Irak’taki İran destekli altyapının başını kesmeye çalışıyorlar.

IRAK'TA YENİ BİR CEPHE Mİ AÇILIYOR?

Wall Street Journal'da yayınlanan bir analize göre, milis saldırılarının çoğu sınırlı hasara yol açmış olsa da, analistler Pentagon’un İran destekli gruplara ağır kayıplar verdirmeyi ve İran’a karşı ikinci bir aktif cephe açmayı hedeflediğini değerlendiriyor.

Savaş uzadıkça Irak’ta mezhepsel ve ekonomik gerilimlerin yeniden tırmanabileceği de belirtiliyor. Özellikle petrol ihracatındaki olası kesintiler, son yıllarda istikrar sinyalleri veren ülkeyi yeniden ciddi bir krize sürükleyebilir.

İRAN, SAHADA ETKİNLİĞİNİ ARTIRIYOR

İran açısından Irak’taki çatışmalar, Tahran’ın yıllardır desteklediği milis ağının ABD ve İsrail’e karşı doğrudan devreye girdiği nadir örneklerden biri olarak görülüyor.

Lübnan’da Hizbullah, İsrail’e yoğun roket ve İHA saldırıları düzenlerken İsrail de sert karşılık veriyor. Bölgedeki diğer bazı milis gruplar ise ya bekle-gör politikası izliyor ya da misillemeden kaçınmaya çalışıyor.

İran, Şii kimliği ve coğrafi yakınlığı nedeniyle Irak’ta güçlü bir etkiye sahip. ABD ise askeri ve ekonomik gücü sayesinde Bağdat’ta önemli bir nüfuz alanını koruyor.

Trump yönetiminin son haftalarda eski başbakan Nuri el-Maliki’nin yeniden iktidara gelmesini engellemeye çalıştığı, çünkü Maliki’nin Tahran’a ve Şii milislere fazla yakın görüldüğü belirtiliyor.