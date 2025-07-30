Oscar ödüllü filmin danışmanıydı: Filistinli aktivist öldürüldü

Olay, pazartesi günü Batı Şeria’nın Masafer Yatta bölgesindeki Umm al-Khair köyünde meydana geldi. Filistinli aktivist ve No Other Land belgeselinin danışmanlarından Odeh Hathalin, yerleşimcilerin köydeki bir buldozerle yürüttüğü faaliyete karşı çıkan köylülerle birlikteydi.

İsrailli yerleşimci Yinon Levi, köylülerle tartışırken havaya ve yere doğru birkaç el ateş açtı.

İsrailli gazeteci Yuval Abraham’ın sosyal medya platformu X’te paylaştığı görüntülerde Levi'nin silahlı olduğu, bir köylüyle itiştiği ve kameraları engellemeye çalıştığı anlar net biçimde görüldü.

CNN’in doğruladığı diğer görüntülerde ise Odeh Hathalin’in yerde kanlar içinde yattığı anlar yer aldı. Filistin Sağlık Bakanlığı, Hathalin’in aldığı kurşun yarası nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

SANIK SERBEST, TEPKİLER BÜYÜYOR

İsrail polisi olayla ilgili olarak Yinon Levi’nin gözaltına alındığını duyurdu. Ancak Levi, salı günü mahkeme kararıyla ev hapsine alındı. İsrail polisi, olayı “ölümle sonuçlanan dikkatsiz davranış ve yasadışı silah kullanımı” olarak tanımladı.

ABD ve Avrupa Birliği tarafından 2023 yılında yaptırım listesine alınan Levi, 2024’te Trump yönetiminin göreve gelmesiyle ABD’nin yaptırımlarından çıkarılmıştı. ABD Hazine Bakanlığı, daha önce Levi’nin “Filistinlilere sistematik şiddet uygulayan aşırılıkçı grupları yönettiğini” ve “ev yakma, tarla tahribi, tehdit ve saldırı gibi eylemlere öncülük ettiğini” duyurmuştu.

Oscar ödüllü No Other Land belgeselinin eş yönetmeni Basel Adra, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yakın dostu olan Odeh Hathalin için şu ifadeleri kullandı:

“Kendi köyünde, topluluğunu korurken bir kurşunla öldürüldü. İsrail, bizi birer birer böyle yok ediyor.”

Hathalin’in kuzeni Alaa al-Hathalin de CNN’e yaptığı açıklamada Levi’nin bölgede tanındığını belirterek, “Her zaman bize saldırıyor. Bu kez silahla geldi ve Odeh’i göğsünden vurdu” dedi. Odeh Hathalin’in geride 5 ila 3 yaşlarında ve 6 aylık üç çocuğu kaldı.

DAHA ÖNCE DE SINIR DIŞI EDİLMİŞTİ

Odeh Hathalin, geçen ay San Francisco Uluslararası Havalimanı’nda ABD’ye girişte gözaltına alınmış ve vizesi iptal edilerek sınır dışı edilmişti. Kendisi, bir sinagogun davetlisi olarak interfaith (dinler arası diyalog) turuna katılmak üzere ABD’ye gitmişti.

Birleşmiş Milletler’in verilerine göre 7 Ekim 2023’ten bu yana Batı Şeria’da, aralarında Doğu Kudüs’ün de bulunduğu bölgelerde İsrail askerleri ve yerleşimciler tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısı 964’ü aştı.

İsrail Meclisi'nin sol görüşlü milletvekillerinden Ofer Cassif, Odeh Hathalin’in öldürülmesinin ardından İsrail Başsavcılığı’na çağrıda bulunarak “Bu olay, gündüz vakti kameralar önünde gerçekleşti. Cezasızlık kültürünün ve hukuk sisteminin çöküşünün bir göstergesidir” dedi.

OSCAR ÖDÜLLÜ BELGESELİN KADROSUNA İKİNCİ SALDIRI

No Other Land belgeseli, 2019-2023 yılları arasında Masafer Yatta’daki yıkım ve işgalleri belgeliyordu.

Belgeselin bir diğer yönetmeni Hamdan Ballal da mart ayında İsrailli yerleşimcilerin saldırısına uğramış, ardından gözaltına alınarak askerler tarafından kelepçelenip darbedilmişti.

Film, 2024 Oscar Ödülleri’nde En İyi Belgesel Film dalında ödül kazanmıştı. Final sahnesinde, yönetmen Basel Adra’nın kuzeni Zakara al-Adra’nın bir yerleşimci tarafından vurulma anı yer alıyordu.