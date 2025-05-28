Otopsi sonrası kalbi kaybolduğu iddia edilen İngiliz annenin arkadaşından kamuoyuna acil çağrı

Beth ve Luke Martin çifti, Nisan sonunda iki küçük çocuklarıyla birlikte Türkiye’ye tatile geldi. Ancak 28 yaşındaki genç anne kısa süre sonra ciddi şekilde rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı. İlk tedavinin ardından başka bir hastaneye nakledildi ve bu sırada eşi Luke, polis tarafından sorgulandı.

29 Nisan'da vefat eden Beth'in cenazesi, 30 Nisan'da Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi'nce otopsi işlemi yapıldıktan sonra 1 Mayıs'ta eşine teslim edildi.

Yakın arkadaşı Ellie Grey, İngiliz basınına demecinde, ailenin hastanede cenaze torbasını taşımak zorunda kaldığını ve Beth’in Türkiye’de değil, İngiltere’ye getirilip orada defnedilmesi için yetkililerle tartışmak zorunda kaldıklarını ileri sürdü.

ADLİ TIP KURUMUNDAN AÇIKLAMA

Adli Tıp Kurumundan edinilen bilgilere göre, ölü muayene işleminde, Beth'in vücudunda yeni oluşmuş travmatik bulgu tespit edilemedi.

Otopsi işleminde de cilt altında, yumuşak dokularda, iskelet sisteminde ve organların incelenmesinde ölüme sebebiyet verebilecek belirgin bir bulgu belirlenemedi.

Beth'in 350 gram ağırlığındaki kalbini besleyen damarların açık olduğu tespit edilirken, ölüme sebep olabilecek eski veya yeni belirgin bir bulgu izlenmedi.





LadBible'da yer alan habere göre, Beth’in bedeni İngiltere’ye getirildiğinde yapılan otopside, 'kalbinin kayıp olduğu' iddia edildi.

Adli Tıp Kurumu maktule, genç yaşta beklenmedik şekilde hayatını kaybeden ve ölümünde belirgin bir bulgu tespit edilemeyen kişilere uygulanan uluslararası kabul görmüş güncel bilimsel tekniklerin uygulandığını açıkladı.

Beth'in kalbinin ise kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için halihazırda Adli Tıp Kurumunda inceleme altında olduğu, 7-15 gün içinde, kesin ölüm sebebine ilişkin görüş bildirileceği öğrenildi.

ARKADAŞINDAN KAMUOYUNA ÇAĞRI

Öte yandan, aile için başlatılan bağış kampanyası, hedeflenen miktarın çok üzerine çıkarak neredeyse 260 bin sterline ulaştı. Ancak kampanya daha sonra kapatıldı.

Beth’in yakın arkadaşı Ellie, sosyal medyada yaptığı paylaşımda kamuoyundan destek istedi. Muhtemelen uzun sürecek bir yasal sürece hazırlanan ailenin, Beth'in hayatını kaybettiği hastaneye dava açmaya hazırlandığı bildirildi.

Ellie paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Herkese selam. Öncelikle tüm destekleriniz, paylaşımlarınız ve bağışlar için çok teşekkür ederim. GoFundMe kampanyası beklenenin çok çok üzerine çıktı.

Ancak sizden bir ricam daha var. Eğer Türkiye’de benzer bir şey yaşayan, organları eksik gelen, ameliyat sırasında izinsiz organı alınan veya bir yakınını kaybettikten sonra bedeni eksik getirilen birini tanıyorsanız lütfen bana DM atın. Bu olayın bir istisna olmadığını biliyoruz ve elimizde olabildiğince fazla kanıt olması gerekiyor.

Daha fazla bir şey söyleyemem, zira yasal süreç başladı.

Luke’a, Beth’in ailesine ve çocuklarına gösterdiğiniz destek için gerçekten minnettarız. Bu destek inanılmaz ve hayal bile edilemeyecek kadar büyük. Olayın bu kadar derinlere uzanacağını hiç düşünmemiştim.”