Oval Ofis’te First Lady fırtınası: Ukrayna politikasının gizli mimarı

The Telegraph gazetesine konuşan ABD'nin Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un kızı Meaghan Mobbs, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’ya desteğini artırmasında eşi Melania Trump’ın ‘sessiz ama güçlü’ etkisinin olduğunu öne sürdü.

Kiev’de yaşayan ve RT Weatherman Foundation adlı insani yardım misyonunu yöneten Mobbs, Melania Trump’ın savaş mağdurları için derin bir hassasiyet taşıdığını belirterek, onun Donald Trump üzerinde güçlü bir etkisi olduğunu söyledi.

Mobbs, “Melania ile Trump'ın arasında çok açık, konuşmaya dayalı bir ilişki var. Onun danışmanlığını çok ciddiye alıyor. İnsanlar bunu unutuyor çünkü Melania nadiren Washington’da görünüyor ya da sadece güzelliğiyle hatırlanıyor” dedi.

NATO’YLA SİLAH ANLAŞMASI VE RUSYA’YA YAPTIRIM

Donald Trump, yakın zamanda Ukrayna’ya milyarlarca dolarlık silah gönderimi ve Rusya’ya yönelik yeni yaptırımları içeren bir anlaşma yaptığını duyurmuştu. Oval Ofis’te gazetecilere konuşan Trump, eşiyle arasındaki diyaloğu şöyle aktardı:

“Eve gidip eşime ‘Bugün Vladimir ile konuştum. Harika bir sohbetti’ dedim. O da bana ‘Gerçekten mi? Bir şehir daha bombalandı’ dedi.”

Mobbs’a göre Melania Trump, Slovenya’da, yani eski Yugoslavya’da büyümüş biri olarak, savaşın yıkıcı etkilerini derinden hissediyor. Bu da onun Ukrayna konusunda kararlı bir tutum geliştirmesine neden oluyor.

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ VE MOSKOVA’NIN TEPKİSİ

Habere göre, Trump ve Rusya lideri Vladimir Putin’in bir telefon görüşmesiyle Ukrayna’da barış olasılığı üzerine konuştukları saatlerde, Moskova, Kiev’e insansız hava araçları ve füzelerle saldırı düzenledi.

Mobbs, bu gelişmeleri değerlendirirken şunları söyledi:

“Babam (Kellogg) Trump’a açıkça şunu söyledi: Eğer bu rotayı değiştirmezseniz, tarih sizi Hitler’e karşı durmayan Neville Chamberlain gibi hatırlayacak. Başkan da böyle anılmak istemez. Trump yönetimi bürokratik saçmalıkları bir kenara bıraktı. Savaşta hız hayati önemdedir.”