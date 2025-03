Oval Ofis'te 'küfür' iddiası: Zelenski, Vance'e ne dedi?

Beyaz Saray’da gerçekleşen görüşmede ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi Rusya ile barış görüşmelerine yanaşmamakla suçladı.

ABD'li yetkililer, Ukrayna liderinin tutumunu "Üçüncü Dünya Savaşı ile kumar oynamak" olarak nitelendirirken, Washington'un Kiev’e sağladığı askeri desteğe karşı "nankörlük" yaptığı iddiasında bulundu.

Tartışma sırasında Vance, Ukrayna’nın asker toplama konusunda yaşadığı zorlukları dile getirdi ve ülkesinin Moskova ile anlaşmazlıklarını çözmek için Trump’a teşekkür etmesi gerektiğini savundu.

Buna karşılık Zelenski, Vance’in Ukrayna’yı ziyaret etmeden ülkenin durumunu nasıl anlayabileceğini sorguladı. Vance ise Ukrayna’ya gelen yabancı liderlerin "hükümet tarafından yönlendirilen propaganda turlarına" tabi tutulduğunu ileri sürdü.

Sosyal medyada paylaşılan iddialara göre, tartışma esnasında Zelenski, Vance’in sözlerine tepki göstererek mikrofonu açık olduğu halde kendi kendine Rusça küfürlü ifadeler mırıldandı. Görüntülerde, Zelenski'nin gözlerini kaçırdığı ve anlaşılması güç bazı kelimeler söylediği görülüyor.

