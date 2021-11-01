Oxford sözlüğü 2021 yılının kelimesini açıkladı
Her yıl en popüler İngilizce kelimeleri belirleyen Oxford İngilizce sözlüğünü hazırlayan Oxford Languages, 2021 yılının popüler kelimesini belirledi.
İngilizce dilinin en önemli kurumlarından olan Oxford Languages, 2021’in kelimesini belirledi. Koronavirüs aşısı sebebiyle son dönemde hem sosyal medyada, halk arasında, yetkililerin açıklamalarında ve geleneksel medyada sıklıkla kullanılan aşı kelimesinin kısaltılması olan “vax” kelimesi 2021’in kelimesi olarak açıklandı.
VAX KELİMESİNİN ANLAMI NE?
Geçen yıl önceki dönemlere oranla iki kat artan aşı kelimesinin kısaltması olan ve 1980’lerde ortaya çıkan “vax” kavramının Eylül 2021’de önceki yıla göre 72 kat daha fazla kullanıldığı belirlendi. Oxford İngilizce Sözlüğü’nü de hazırlayan Oxford Languages’ın kıdemli editörü Fiona McPherson, “Bu kelime, kısa, vurucu ve dikkat çekici. Ayrıca çok verimli bir kelime, farklı kombinasyonlarla yeni kelimeler oluşturabiliyor” dedi.
Geçen yıllarda selfie ve post-truth (gerçek sonrası) gibi kavramları yılın kelimesi seçen kurum, “Vax kelimesi, diğerlerinden çok daha fazla İngilizce diline 2021 yılında kendini enjekte etmeyi başardı” açıklamasını yaptı.
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