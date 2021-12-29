Oxford Üniversitesi profesöründen Omicron varyantı açıklaması

29 Aralık 2021 Çarşamba, 10:13

Oxford Üniversitesi’nde görevli tıp profesörü John Bell, Omicron varyantıyla ilgili konuştu. BBC Radio 4’da katıldığı programda açıklamalarda bulunan Bell, kasım ayında tespit edilen Omicron varyantını koronavirüs ile kıyasladı.

Bell, “Omicron varyantı, geçen sene ortalığı kasıp kavuran hastalıkla aynı değil. Geçen yıl gördüğümüz tıklım tıkış yoğun bakım üniteleri, genç yaşta yaşamını yitirenler… Bence bunlar geçmişte kaldı” dedi.

Sözcü'nün haberine göre, Bell’in açıklamaları, İngiliz hükümetinin yıl sonuna kadar daha sıkı Covid-19 önlemlerini almayacağını duyurmasından sonra geldi.