Oxford uzmanından 'üçüncü doz aşı' yorumu
Oxford Üniversitesi’nden Prof. Dr. James Naismith, koronavirüsün ciddi bir hastalık olmaktan çıkacağını öne sürdü.
Koronavirüs dünya genelinde etkisini sürdürürken, ortaya çıkan yeni mutasyonlar salgının sona ermesine yönelik öngörüleri zorlaştırıyor. Aşılama kampanyasında en başarılı ülkeler arasında başı çeken İngiltere’de uzmanlar umut dolu açıklamalarda bulundu. Oxford Üniversitesi’nden Prof. Dr. James Naismith, İngiltere’nin salgında en kötü süreci geride bıraktığını savundu.
EN ÖNEMLİ GRUBU AÇIKLADI
Prof. Dr. Naismith, üçüncü doz aşının salgının endemiye dönüşmesinde kritik rol oynadığını belirtirken, bu noktada genç nüfusun en önemli grup olduğunu söyledi. Üçüncü dozların uygulamasıyla birlikte vaka, ölüm ve hastaneye yatış oranlarının düşeceğini belirten Prof. Dr. Naismith, koronavirüsün ciddi bir hastalık olmaktan çıkacağını öne sürdü.
BBC’s Radio 4 Today programına konuşan Prof. Dr. Naismith, “Aşının yarattığı bağışıklığın ne kadar süreceği ve ne kadar gencin aşı olduğu önemli. Ancak benim endişem aşılamanın yoksul ülkelerde yavaş ilerlemesi. Virüs onlarla daha uzun süre olmaya devam edecek” dedi.
İLK ÜLKE OLACAĞINI ÖNE SÜRDÜ
Eğitim Bakanı Nadhim Zahawi de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İngiltere’nin pandemiden endemiye geçen ilk ülke olacağını iddia etti. Zahawi, “Hükümetimizin planı pandemiden endemiye geçen ilk büyük ekonomi olmak ve yıllık aşılama programına sahip olmak” ifadelerini kullandı.
-Sözcü
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