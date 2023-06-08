Oyun bağımlısı çocuk ailesinin parasını bitirdi

Yayınlanma: 08.06.2023 - 11:39

Güncelleme: 08.06.2023 - 11:39

Çin’de yaşayan 13 yaşındaki bir kız çocuğu cep telefonunda oynadığı oyunda annesinin banka kartı numarası ve şifresiyle “oyun içi satın alma” işlemi yaptı. Gong Yiwang isimli kadın kızının kartını kullandığını bilmediğini söylerken okulundan gelen mesaj ile bu durumu öğrendi.

New York Post'ta yer alan habere göre, Gong Yiwang isimli anne, kızının okul müdürünün kendisine “İsterseniz banka hesabınızı kontrol edin” dediğini söyledi. Banka hesabını kontrol eden anne, yaklaşık 64 bin dolar değerindeki paranın yerinde olmadığını ve banka hesabında sadece 7 cent kaldığını gördü. Anne, kızının 64 bin dolar parayı 5 aylık süreç içerisinde harcadığını belirtti.

Yerel medya kuruluşlarına konuşan Yiwang, “Ben 13 yaşındaki bir kızın bunu yapabileceğini asla düşünmezdim. Şok içindeyim, başım patlayacak gibi hissediyorum” yorumunu yaptı. Kızının Ocak ayından Mayıs ayına kadar hem oyunda yeni hesaplar açmak için hem de oyun içi satın almalar yaptığı için 64 bin dolar harcadığını belirten kadın yetkililere şikayette bulundu.

Yiwang, “Kızım paranın nereden geldiğini bilmediğini söyledi. Sadece benim banka hesabımın bu cep telefonuyla eşleştirildiğini biliyordu. Fakat daha sonra öfkelenince bildirimlerin, ve mesajların kızım tarafından kasten silindiğini öğrendim” ifadesini kullandı.

İsmi açıklanmayan kızın arkadaşlarına da para gönderdiği belirtilirken, “Eğer onlara da para göndermeseydim beni bütün gün rahatsız ederlerdi. Eğer öğretmene onları şikayet etseydim, aileme durumu anlatmalarından korktum” dedi.

Endişeli aile kızlarının oyun bağımlılığını azaltmak için harekete geçtiklerini de belirtti.