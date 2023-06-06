Bir psikopat ile karşı karşıya olabileceğinize dair beş işaret

BULAŞICI ESNEME OLASILIĞI DAHA DÜŞÜK

Teksas Baylor Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre, "serin kanlı" insanların, empati eksikliği yaşamaları sebebiyle başkaları esnediğinde esneme olasılıklarının daha düşük olduğunu keşfetti.

Çalışmaya katılan doktora öğrencisi Brian Rundle, The Times gazetesine "En büyük kanıtlardan biri olan bulaşıcı esnemenin, empatiyle çok ilişkili olduğudur. Bu gerçekten ilginç bir bulgu olsa da, bulaşıcı bir esnemeden etkilenmiyorsanız, sizde bir sorun olduğu anlamına gelmez" açıklamasında bulundu.