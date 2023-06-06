Bir psikopat ile karşı karşıya olabileceğinize dair beş işaret
Araştırmacılar, "Psikopat" kişilerin davranışlarını inceledi. Psikopatlığa işaret eden kişilik özelliklerini sıralayan araştırmacılar, aralarında antisosyal davranışların, pişmanlık eksikliğinin, insanları aldatmaya dayalı bir kişiliğin ve manipülasyon (yönlendirme) eğiliminin yer aldığı davranışları sıraladı.
Ladbible'de yer alan habere göre, işte bir psikopatın yanında olabileceğinize dair beş işareti:
YEMEK, PARA VEYA CİNSELLİK HAKKINDA KONUŞMAK
İnsanların büyük çoğunluğu yemek, para veya cinsellik hakkında konuşmaktan hoşlanır. Ancak psikopatlar bu durumu daha yüksek bir seviyeye çıkartır.
Cornell Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, 14 psikopat erkek katilin hikayelerini psikopat teşhisi konmamış 38 katille karşılaştırdı.
İşledikleri suçlar hakkında konuşmaları istenen psikopat kişilerin, psikopat olmayan kişilere kıyasla, yemek, para ve cinsellikten bahsetme olasılığının iki kat fazla olduğu gözlemlendi.
Psikopat olmayanların ise din, aile ya da maneviyatla ilgili kelimeler kullanma eğiliminde olduğu fark edildi.
BULAŞICI ESNEME OLASILIĞI DAHA DÜŞÜK
Teksas Baylor Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre, "serin kanlı" insanların, empati eksikliği yaşamaları sebebiyle başkaları esnediğinde esneme olasılıklarının daha düşük olduğunu keşfetti.
Çalışmaya katılan doktora öğrencisi Brian Rundle, The Times gazetesine "En büyük kanıtlardan biri olan bulaşıcı esnemenin, empatiyle çok ilişkili olduğudur. Bu gerçekten ilginç bir bulgu olsa da, bulaşıcı bir esnemeden etkilenmiyorsanız, sizde bir sorun olduğu anlamına gelmez" açıklamasında bulundu.
ARTAN EL HAREKETLERİ
Çoğu insan konuşurken elleriyle etkileyici olmayı sever, ancak psikopatlar bir manipülasyon taktiği olarak hızlı bir biçimde yukarı ve aşağı el hareketleri yapma eğilimindedir.
Psikopatlar, hızlı el hareketleri ile insanların duymasını istedikleri kelimelerin "altını çizmek" amacıyla bu davranışı sergilemektedir.
FBI, katil ve cinsel istismarcı Paul Bernardo'nun, sorgu sırasında dikkat dağıtmak ve yalan söylemek amacıyla hızlı el hareketleri yaptığını fark etti.
ALIŞILMADIK UYKU ALIŞKANLIKLARI
Avustralyalı araştırmacılar, normal insanlar geceleri uyurken, psikopatların yüksek düzeyde uyarılmış zihinleri tarafından uyuyamadığını gözlemledi.
Araştırmacılar, erken saatlerde uyanık kalma tercihinin anti-sosyal davranışların yanı sıra narsisizm, psikopati ve makyevalizm gibi psikolojik rahatsızlıklar ile bağlantılı olduğunu keşfetti.
SINIRLI KAFA HAREKETLERİ
New Mexico Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, ciddi ve uzun süreli antisosyal davranışların baş hareketleriyle bağlantılı olup olmadığını görmek için 500'den fazla mahkumu test etti.
Sınırlı kafa hereketi sergilemekte ısrarcı olan mahkumların, kaydedilen konuşmalar sırasında daha keskin hamleler ile başlarını hareket ettirme eğilimine sahip oldukları tespit edildi.
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