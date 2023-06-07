Yeni bir 'mikro otomobil' trafiğe çıkıyor: Kutuda teslim... Fiyatı 250 bin TL!
Kutu içinde gelen montaja hazır mobilya, sehpa, masa ve hatta yatakları duymuşsunuzdur...
Ancak kutu içinde teslim edilen, montaja hazır bir mikro arabaya muhtemelen ilk defa rastlıyorsunuz.
İsveçli mobilya devi IKEA, dünyaya montaja hazır mobilyalar sunarken; İsveç merkezli bir teknoloji firması olan Luvly de aynı mantığa sahip bir elektrikli araba modeli olan Luvly O'yu üretti.
Yıl sonuna doğru İngiltere'de trafiğe çıkması beklenen Luvly O, "çoğu elektrikli aracın sadece beşte biri ağırlığında" ve hatta şarj etmek için ofise götürebileceğiniz "taşınabilir bir bataryaya" sahip.
Maliyeti oldukça düşük olan araç, dünyanın dört bir yanındaki fabrikalara tıpkı IKEA mobilyaları gibi kutu içinde teslim edilecek. İngilizler aracı 8 bin 700 sterlin (yaklaşık 250 bin TL) karşılığında satın alabilecek.
"Yeni nesil elektrikli şehir otomobili" olarak takdim edilen Luvly O'nun "azami hızı saatte yaklaşık 88,5 km" ve tamamen dolu bir batarya ile "yaklaşık 100 km" yol kat edebiliyor.
Luvly'nin CEO'su ve kurucusu Håkan Lutz, The Telegraph'a demecinde, "Evinizde montajı yasal ve teknolojik olarak mümkün olsaydı, bunun iyi bir şey olacağını düşünürdük, ancak ne yazık ki her iki açıdan da mümkün değil" dedi.
Aracın üretimi, mikro fabrikalar için optimize edildi. Bu yüzden parçaları mega fabrikalarda değil, kullanılacakları yere yakın bir yerde konuşlanmış daha basit tesislerde monte edilecek.
Lutz'un açıklamasına göre, şirket geleneksel otomobil üretim modelinden uzaklaşmayı hedefliyor ve kutu fikri, aracın tüm bileşenlerini, maliyet ve alan açısından verimli bir şekilde taşımayı mümkün kılıyor.
Zira son derece basit bir kuruluma sahip olan Luvly O'nun parçaları oldukça hafif ve kolayca bir araya getirilebiliyor...
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