Oyuncak silah olayı yargıya taşındı: Eski devlet başkanının oğluna para cezası ve sınır dışı kararı

29.04.2026 16:40:00
Dış Haberler Servisi
Zimbabve’nin eski lideri Robert Mugabe’nin oğlu Bellarmine Chatunga Mugabe, Güney Afrika’da oyuncak silahla tehdit ve göçmenlik ihlali nedeniyle para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Mugabe hakkında sınır dışı kararı da verdi.

Güney Afrika’da bir mahkeme, Zimbabve’nin eski Devlet Başkanı Robert Mugabe’nin en küçük oğlu Bellarmine Chatunga Mugabe hakkında para cezası ve sınır dışı kararı verdi.

Mugabe’nin, bir kişiye oyuncak silah doğrulttuğu ve göçmenlik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle cezalandırıldığı bildirildi.

Johannesburg’da görülen davada mahkeme, Bellarmine Mugabe’ye oyuncak silah doğrultma suçundan 400 bin rand, göçmenlik kurallarını ihlal etmekten ise 200 bin rand para cezası verdi.

Mahkeme ayrıca Mugabe’nin sınır dışı edilmesine hükmetti. Yetkililer, göçmenlik ihlalinin detaylarına ilişkin net bir açıklama yapmadı.

Mugabe ve birlikte yargılanan Tobias Matonhodze, Şubat ayında Johannesburg’daki bir malikanede yaşanan olayın ardından gözaltına alınmıştı. Olayda bir işçi silahla vurularak yaralanmıştı.

Mahkeme sürecinde Mugabe, oyuncak silah doğrulttuğu ayrı bir olaydan suçunu kabul ederken, işçinin vurulmasıyla ilgili suçlamalar diğer sanık üzerinden yürütüldü.

DİĞER SANIĞA HAPİS CEZASI

Tobias Matonhodze, işçiyi vurma olayıyla ilgili “kasten öldürmeye teşebbüs” başta olmak üzere çeşitli suçlamaları kabul etti.

Mahkeme, Matonhodze’yi 3 yıl hapis cezasına çarptırdı ve cezasını tamamladıktan sonra sınır dışı edilmesine karar verdi.

Soruşturma kapsamında, vurulan işçiye 250 bin rand tazminat ödendiği, ayrıca 150 bin rand daha ödeme yapılmasının planlandığı bildirildi. Olayda kullanılan silahın ise henüz bulunamadığı aktarıldı.

Robert Mugabe, Zimbabve’yi 1980’deki bağımsızlığından sonra 37 yıl boyunca yönetti.

2017’de askeri müdahaleyle görevden uzaklaştırılan Mugabe, 2019 yılında 95 yaşında hayatını kaybetmişti.

Yetkililer, davaya ilişkin hukuki sürecin tamamlandığını ve sınır dışı işlemlerinin başlatılacağını açıkladı.

