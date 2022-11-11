Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde konuştu:

11 Kasım 2022 Cuma, 11:02

Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrindeki "Ebedi Şehir" Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 9'uncu Zirvesi'nde konuşan Mirziyoyev, örgüte üye ülkelerin cumhurbaşkanlarını, Büyük İpek Yolu'nun kavşağında bulunan dünya uygarlığının merkezlerinden biri olan büyük Semerkant şehrinde görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "bilim, dünya halkları için bir dostluk ve barış sembolü, bilimin merkezi Semerkant'ın 'Türk Kültür Başkenti' ilan edilmesi inisiyatifini desteklemelerinden dolayı" teşekkür etti.

Mirziyoyev, "kadim Türk topraklarının binlerce yıldır doğu ile batıyı birbirine bağladığını, dünya medeniyetlerini birbirine yakınlaştırdığını ve dünya kültürlerini zenginleştirdiğini" kaydederek, "Türk dünyasının büyük tarihinin parlak sayfalarını büyük ecdadımızın birlikte oluşturduğunun haklı gururunu yaşıyoruz. Böylesine paha biçilmez bir mirası korumak, derinlemesine incelemek ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin en önemli görevidir" diye konuştu.

Zirvenin önemine değinen Mirziyoyev, "Binlerce yıllık tarihimiz boyunca Türk ailemiz, yenilenen organizasyonumuz çerçevesinde bu zirvede eksiksiz şekilde bir araya gelmiş bulunuyor. Kuşkusuz, 'Türk Medeniyeti için Yeni Dönem: Ortak Kalkınma ve Refaha Doğru' sloganıyla hep birlikte yepyeni bir büyüme aşamasına adım atıyoruz" diye konuştu.

Günümüz dünyasının jeopolitik çatışmalar, küresel ekonomik kriz ve iklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarıyla ilgili karmaşık sınavlardan geçtiğini, bu nedenle, mevcut tehlikeli durumda, ülkelerin ortak yaklaşımlar belirlemesi ve sorunların çözümüne yönelik çabaları koordine etmesinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Mirziyoyev, dostluk, iş birliği ve karşılıklı destek yoluyla her türlü zorluğun üstesinden gelebileceklerini dile getirdi.

Mirziyoyev, son bir yılda, Türkiye'nin dönem başkanlığı sırasında teşkilat kapsamında kapsamlı çalışmaların yapıldığını ve karşılıklı iş birliklerinin daha aktif hale geldiğini belirterek, Özbekistan'ın dönem başkanlığı sırasında, "Türk Dünyası Vizyonu-2040" kavramının ve bugün kabul edilecek TDT 5 Yıllık Stratejisi'nin etkin şekilde uygulanmasını, 170 milyonu aşan nüfusuyla devasa bir bölgeyi kapsayan örgütün otoritesinin daha da güçlendirilmesini ve en önemlisi ortak tarih, dil ve kültüre sahip kardeş halklar ve ülkeler arasındaki iş birliğini daha üst düzeye taşınmasını amaçladıklarını vurguladı.

Örgüt kapsamındaki iş birliklerinin ticari-ekonomik temelinin pekiştirilmesinin önemini vurgulayan Mirziyoyev, örgüte üye ülkeler arasındaki karşılıklı ticaretin bu ülkelerin toplam dış ticaretinin sadece yüzde 4'ünü oluşturduğunu, geri kalan kısmının ise üçüncü ülkelerin payına tekabül ettiğini ve bu durumun memnun edici olmadığını kaydetti.

Mirziyoyev, ülkeler arasındaki bazı ithalat gümrük tarifelerinin yüksek olduğunu ve bu durumu kökten değiştirmek ve ticaret, yatırım ve hizmetlerin serbest dolaşımını sağlamak için örgüt bünyesinde "Yeni Ekonomik Fırsatlar Bölgesi" oluşturmayı ve bu planı gerçekleştirmek için her sene üye ve gözlemci ülkelerin temsilcileriyle dünyanın önde gelen şirketlerinin katılacağı Uluslararası Türk Ekonomik Forumu'nun düzenlenmesini önerdi.

Ulaştırma alanında karşılıklı ilişkilerin güçlendirilmesine dikkati çeken Mirziyoyev, özellikle Trans Hazar uluslararası koridorunun daha işlek hale getirilmesi için ciddi adımların atılması gerektiğini vurgulayarak bu çerçevede teşkilata üye ülkeleri, Türkiye ile Özbekistan arasında yeni uygulamaya konulan elektronik taşıma izinleri verilmesi sistemine katılmaya çağırdı.

"SEMERKANT ZİRVESİ, TÜRK DÜNYASI TARİHİNDE YENİ BİR BÜYÜME EVRESİNİ BAŞLATACAKTIR"

Örgüte üye ülkelerin bölgesinde güvenliğinin sağlanması konusuna da değinen Mirziyoyev, son dönemde dünyanın farklı yerlerinde yaşanan zıddiyetlerin Türk dünyasının genel güvenliğini de etkilediğini, böyle karmaşık bir durumda, terörizm, aşırılıkçılık, gençlerin radikalleşmesi, insan ticareti, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele, kamu ve siber güvenlik alanlarında ilgili kurumlar arasında iş birliğinin daha da geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, komşu Afganistan'daki karmaşık durumun kendilerini ciddi olarak endişelendirdiğini de ifade ederek, Afgan sorununa ortak bir yaklaşım geliştirmek için dışişleri bakanları arasında düzenli diyalog kurulmasını istedi.

Mirziyoyev ayrıca, Türk dünyasının birliğinin güçlenmesine emsalsiz katkılarda bulunan büyük şair ve düşünür, devlet adamı Ali Şir Nevai'nin adının verildiği uluslararası ödülün tesis edilmesinin kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

TDT'nin faaliyetinin bir üst düzeye çıkarılması için kurumsal değişimler yapılarak örgüt bünyesinde farklı konularla ilgilenecek komitelerin oluşturulmasını teklif eden Mirziyoyev, ayrıca örgütün genel sekreterliğinin rolü ve nüfuzunun artırılması gerektiğini de dile getirdi.

Mirziyoyev, "Türk dünyamız kıskanılacak büyük bir tarihe, büyük ecdatlar ve eşsiz bir zenginliğe sahip ve inanıyorum ki, Türk dünyasını harika bir gelecek bekliyor. Kadim Semerkant şehrinde yapılan zirvemiz, Türk dünyası tarihinde yeni bir büyüme evresini başlatacaktır" dedi.