Erdoğan: 'Keşke Esed Özbekistan'a gelseydi, görüşürdüm'
Özbekistan'da bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la ilgili "Keşke Özbekistan’a gelseydi, görüşürdüm" dediği öğrenildi. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın bu sözleri iki kez tekrar ettiğini öne sürdü.
Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin 'direkt' hale gelmesi konuşulurken, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında yeni bir gelişme yaşandı.
İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, önceki gün 'Şangay Beşlisi' olarak bilinen Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi için Özbekistan'a giden Erdoğan'ın geçen AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında şunları söylediğini aktardı:
"Keşke Esed Özbekistan’a gelseydi, görüşürdüm. Ama o oralara gelemez. Onun yüzünden, onun tutumundan dolayı Suriye bölünmek üzere. O kendi iktidarını korumak için muhaliflerle savaşa tutuştu. Kendi iktidarını korumayı tercih etti. Kendi kontrol ettiği alanları korumayı düşündü. Ama büyük toprakları koruyamadı."
İKİ KEZ TEKRAR ETTİ
Selvi, bu sözlerden sonra Erdoğan'ın bir kez daha "Keşke Özbekistan’a gelseydi, görüşürdüm" dediğini ve şöyle devam ettiğini söyledi:
"Bunları yüzüne karşı söylerdim. Biz o zaman kendisine ‘Bak, böyle yaparsanız Suriye bölünür’ dedik. O muhalifler için bunlar kalabalık ama silahları yok diye düşündü. Bizim uyarılarımızı dikkate almadı. Ama oraya Amerika’nın, Rusya’nın gireceğini düşünmedi. Kendi iktidar alanını korumayı tercih etti ama Suriye’nin büyük topraklarını koruyamadı."
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