Özbekistan’da anayasa değişikliği yüzde 90 oyla kabul edildi

Yayınlanma: 01.05.2023 - 12:20

Güncelleme: 01.05.2023 - 12:38

Özbekistan Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Zayniddin Nizamhodcayev düzenlediği basın toplantısında, ülkede dün yapılan anayasa değişikliğine ilişkin referandumun sonuçlarını açıkladı. Nizamhodcayev, halkoylamasında seçmene “Anayasa değişikliğini kabul ediyor musunuz” sorusunun yöneltildiğini hatırlattı.

Ülkede kayıtlı 19 milyon 700 binden fazla seçmenden 16 milyon 673 bin kişinin toplam 10 bin 761 sandıkta oy kullandığını aktaran Nizamhodcayev, böylece referanduma katılım oranının yüzde 84,54 olduğunu ifade etti. Nizamhodcayev, referandum sonuçlarına göre seçmenin 90,21’inin anayasa değişikliğine “evet”, yüzde 9,35’inin ise “hayır” yanıtını verdiğini söyledi.

Anayasa değişikliği ile 1992’de kabul edilen anayasanın yüzde 65’i yenilenecek. Madde sayısının 128’den 155’e çıkarıldığı yeni anayasada, Özbekistan parlamentosunun üst kanadı senato üye sayısı 100’den 65’e düşürülecek, cumhurbaşkanı görev süresi ise 5 yıldan 7 yıla uzatılacak. Anayasa değişikliği ile ülkede idam cezası ve Özbekistan vatandaşlarının yabancı ülkeye iadesi de yasaklandı.