Başbakan adayı seçime iki hafta kala doğum yaptı

Yayınlanma: 01.05.2023 - 11:08

Güncelleme: 01.05.2023 - 11:08

Tayland'da yaklaşan seçimlerin önde gelen ismi Paetongtarn Shinawatra, seçmenlerin sandık başına gitmesine iki hafta kala bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Eski başbakan Thaksin Shinawatra'nın en küçük kızı olan Paetongtarn, Thasin lakaplı Prutthasin Sooksawas adını verdiği bebeğinin fotoğrafını sosyal medyada yayınladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, kampanya için seyahat etmeyi kısa bir süre önce bırakan Paetongtarn, partisi Pheu Thai'nin mitinglerine görüntülü arama ile katılıyordu.

Paetongrarn, birkaç gün içinde yeterince güçlü olduğunda basına konuşacağını söyledi.