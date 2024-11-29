Özbekistan’da Cumhurbaşkanlığı eski basın sekreteri Allamjonov’a suikast girişimi: üst düzey güvenlik yetkilisi görevden alındı
Cumhurbaşkanlığı Eski Basın Sekreteri Komil Allamjonov’a yönelik suikast girişimi, Özbekistan’da güvenlik teşkilatında köklü değişimlere yol açtı. Olayın ardından Devlet Güvenlik Hizmetleri Başkanı Abdusalom Azizov görevden alınırken, birçok üst düzey yetkili de değişim dalgasına dahil oldu.
26 Ekim 2024’te Taşkent yakınlarındaki evine dönen Allamjonov’un aracına maskeli saldırganlar tarafından ateş açıldı. Şans eseri yara almayan Allamjonov’un güvenlik birimleri, olayla bağlantılı yedi kişiyi tespit etti. Beş kişi tutuklanırken, iki kişi ise hala aranıyor. Baş şüpheli Javlon Yunusov, Güney Kore’de yakalanarak Özbekistan’a iade edildi.
GÖREVDEN ALMALAR
Suikast girişiminin ardından yapılan değişikliklerin en dikkat çekeni, Devlet Güvenlik Hizmetleri Başkanı Abdusalom Azizov’un görevden alınması oldu. Bu durum Azizov’un siyasi kariyerinin fiilen sona erdiği şeklinde yorumlanıyor.
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