Pakistan-Afganistan sınırında çatışma: 3 asker öldü

23 Nisan 2022 Cumartesi, 17:16

Pakistan Talibanı, Pakistan-Afganistan sınırında son aylarda Pakistan güvenlik güçlerine yönelik şiddet eylemlerini artırdı.

Pakistan ordusu bugün yaptığı açıklamada, Afganistan tarafından açılan ateş sonucu en az üç askerin öldürüldüğünü duyurdu.

SINIR HATTINDAN ATEŞ AÇTILAR

Pakistan Silahlı Kuvvetleri'nin Ortak Halkla İlişkiler Otoritesi tarafından yapılan açıklamada, Afganistan sınırındaki Pakistan Taliban'ı üyelerinin Hayber-Pahtunhva eyaletindeki askerlere ateş açtığı aktarıldı.

Açıklamada, çıkan çatışmada üç askerin öldüğü belirtildi.

Militanların, Afganistan topraklarını Pakistan'a karşı saldırılarda kullanmasının şiddetle kınandığı belirtilen açıklamada, Afgan geçici hükümetinden bu tür faaliyetlere önlem alması gerektiği ve izin vermemesinin beklendiği vurgulandı.