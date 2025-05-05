Pakistan, BMGK'nin acil oturumla toplanmasını talep etti

Yayınlanma: 05.05.2025 - 10:03

Güncelleme: 05.05.2025 - 10:03

Pakistan'ın BM Daimi Temsilciliği, AA muhabirine konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Hindistan ve Pakistan arasında artan gerginlik ile özellikle Cammu Keşmir'deki durum bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliği tehdit ediyor" ifadelerine yer verildi.

Bu nedenle Pakistan'ın, BMGK'nın kapalı oturumla acilen toplanmasını resmi olarak talep ettiği bildirilen açıklamada, toplantı sonrası Pakistan'ın BM Daimi Temsilcisi Asım Iftikhar Ahmed'in basına açıklama yapacağı kaydedildi.

Toplantının 5 Mayıs'ta, yerel saatle 15.00'da gerçekleşmesi bekleniyor.