Pakistan Büyükelçisi Junaid’den ‘Keşmir’ vurgusu

Yayınlanma: 20.10.2024 - 18:10

Güncelleme: 20.10.2024 - 18:10

Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid, Stratejik Düşünce Enstitüsü’nde (SDE) yaklaşan ‘Keşmir Kara Günü’ ile bağlantılı olarak Keşmir sorununu vurgulayan bir konuşma gerçekleştirdi.

Junaid konuşmasında, bölgesel ve küresel barışı sağlamak için Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarına göre Keşmir anlaşmazlığının çözülmesinin önemini vurguladı.

Filistin ve Keşmir’in modern dünyada yabancı işgalinin bitmeyen durumlarını temsil ettiğini vurgulayan Junaid, anlaşmazlıkların BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olarak çözülene kadar Pakistan’ın Keşmir halkına siyasi, ahlaki ve diplomatik destek vermeye devam edeceğini yineledi. SDE Başkan Yardımcısı Alper Tan ise Türkiye'nin Keşmir halkının arzusu doğrultusunda Keşmir anlaşmazlığının barışçıl çözümünü her zaman desteklediğini ve desteklemeye devam edeceğini belirtti. Katılımcılar, BM Güvenlik Konseyi kararları ve Keşmir halkının ‘özlemleri’ doğrultusunda Keşmir Anlaşmazlığının barışçıl çözümüne desteklerini yineledi.



